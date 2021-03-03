Bazı sınıflar için ders zili çaldı, yine okullu olduk

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm kademelerde, diğer şehirlerdeyse okul öncesi, ilkokullar, 8 ve 12’nci sınıflar okullarda ders başı yaptı. İstanbul’da yaklaşık bir buçuk milyon öğrenci sınıflarına yeniden kavuşmanın sevinci içerisindeydi. Okulların açılışının temsilen yapılan törenin adresi Halkalı Cumhuriyet İlkokulu oldu. Haftanın ikinci gününde öğrenciler, yağmurlu havaya rağmen mesafeli şekilde sıraya girdi. Coşkuyla okunan İstiklal Marşı’nın ardından sınıfların yolu tutuldu ve ders başladı. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve İstanbul Vali yardımcısı Hasan Hüseyin Can da katıldı.