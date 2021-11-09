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Başkent’e 70 yeni okul

#Millî Eğitim Bakanı#Mahmut Özer#70 Okul
Başkent’e 70 yeni okul

Özer, Ankara'ya 2021 yılı sonuna kadar 70 yeni okul ve 2 özel eğitim kampüsünün de yapımını içeren 1,5 milyar liralık ilave yatırım bütçesi ayrıldığını bildirdi.

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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara milletvekilleri, ilçe kaymakamları, Bakanlık bürokratları, il ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla il eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Nüfus yoğunluğu açısından Türkiye'de en çok öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanının bulunduğu iller arasında yer alan başkentteki durum, bu toplantıda ele alındı.

Özer, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada Ankara'da devam eden 2 milyar liralık eğitim yatırımlarına 1,5 milyar liralık ek kaynak aktarıldığını belirterek "Bu kaynaklarla başkentte 70 yeni okul, 2 özel eğitim kampüsü, 2 bilim ve sanat merkezi, 1 rehberlik ve araştırma merkezi daha yapılacak. Ayrıca merkez ve ilçelerdeki tüm okulların onarım işleri tamamlanacak" dedi.

Ankara İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda kentin eğitim yatırımı bütçesi, okulların ihtiyaçları ve sunulan eğitim hizmetlerinin il sathında yaygınlaştırılmasına dair kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını kaydeden Bakan Özer, tüm yetkililerle birlikte alınan kararların hızla uygulamaya geçirileceğini belirtti.

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1.5 MİLYAR LİRALIK EK YATIRIM
Ankara'nın eğitimdeki performansı ile tüm illere liderlik edebilmesi için çaba sarf ettiklerini dile getiren Bakan Özer, Ankara'da 2021 yılı için yapımı devam eden 2 milyar liralık eğitim yatırımına, son 2 ay içinde yaklaşık 1.5 milyar liralık daha ek kaynak aktarılmasına karar verdiklerini belirterek şunları söyledi: "Ankara'mızda 70 yeni okulu hizmete alacağız inşallah. Bu 70 okulun 35'i anaokulu olacak. Biliyorsunuz, Millî Eğitim Bakanlığı olarak öncelikli alanlarımızdan birini okul öncesi eğitime erişimi artırmak olarak belirlemiş ve bu anlamda İstanbul'da ciddi yatırımlar yapmaya başlamıştık. Ankara'da da mütevazı bir başlangıç yapıyoruz. Ek bütçemizle 21 ilkokul, 14 de ortaokul yapacağız. Aynı zamanda bu 70 okulumuza ilave olarak 2 de özel eğitim kampüsünü Ankara'mıza kazandıracağız. O özel eğitim kampüsleri özel eğitim anaokulu, özel eğitim uygulama okulu ile 1, 2 ve 3. kademe ve özel eğitim meslek okulunu içerecek" diye konuştu.

ANKARA'DAKİ BİLSEM SAYISI 10’A ÇIKACAK
Bakan Özer, bu kampüslerde, velilerin çocuklarını beklerken halk eğitim merkezlerinin düzenlediği kurslardan da yararlanabileceğini söyledi.

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Ankara'da özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı 8 bilim ve sanat merkezi bulunduğunu belirten Bakan Özer, biri Pursaklar diğeri de Gölbaşı'nda olmak üzere 2 yeni merkez daha yapılarak Ankara'daki BİLSEM sayısının 10'a çıkarılacağını ifade etti.

Sadece eğitim çağı nüfusu değil, aynı zamanda tüm yetişkinler için de teşhis ve tanı hizmetlerinin sunulduğu ve Ankara'da sayısı 15 olan  rehberlik ve araştırma merkezlerine de bir yenisinin daha ekleneceğini duyuran Özer,  ayrılan ek kaynakla merkez ve ilçelerdeki tüm okulların küçük onarım işlerinin 15-19 Kasım tarihlerinde yapılacak ara tatilde hızlı bir şekilde tamamlanacağını söyledi.

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#Millî Eğitim Bakanı#Mahmut Özer#70 Okul

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