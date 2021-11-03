Bargah Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Bargah Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı...

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Gah kelimesiyle biten birçok tamlama ve birleşik isim günümüzde de sıklıkla kullanılmaktadır. O kelimelerden en bilinenleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Karargah

2- Ordugah

3- Caygah

4- Dergah

5- Girizgah

6- Güzergah

7- İkametgah

8- Nazargah

9- Nigah

10- Secdegah

Bargah Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Ancak müsaade alınarak girilen yerlere bargah denir. Osmanlı döneminde sultan ve vezirlerin bulundukları yerler bargah olarak adlandırılırdı. Divan edebiyatında ise bu sözcük terim anlamında kullanılmıştır. Kaside ve gazel türündeki şiirlerde, sevgilinin yaşadığı yer bargah ya da kuy-ı nigar olarak betimlenirdi.

Bargah Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre Bargah kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Padişahın misafirlerini kabul ettiği yer, divanhane

İkinci Anlamı: Divan edebiyatında sevgilinin yaşadığı köy ya da mahalle

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Bargah Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Sevgilinin bargahına ulaşmak için daha kaç gazel yazıp kaç ağıt tane yakmam gerekiyor?''