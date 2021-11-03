Bargah Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Bargah Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı...

Gah kelimesiyle biten birçok tamlama ve birleşik isim günümüzde de sıklıkla kullanılmaktadır. O kelimelerden en bilinenleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Karargah
2- Ordugah
3- Caygah
4- Dergah
5- Girizgah
6- Güzergah
7- İkametgah
8- Nazargah
9- Nigah
10- Secdegah
Bargah Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Ancak müsaade alınarak girilen yerlere bargah denir. Osmanlı döneminde sultan ve vezirlerin bulundukları yerler bargah olarak adlandırılırdı. Divan edebiyatında ise bu sözcük terim anlamında kullanılmıştır. Kaside ve gazel türündeki şiirlerde, sevgilinin yaşadığı yer bargah ya da kuy-ı nigar olarak betimlenirdi.
Bargah Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı
Türk Dil Kurumuna göre Bargah kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Padişahın misafirlerini kabul ettiği yer, divanhane
İkinci Anlamı: Divan edebiyatında sevgilinin yaşadığı köy ya da mahalle
Bargah Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
''Sevgilinin bargahına ulaşmak için daha kaç gazel yazıp kaç ağıt tane yakmam gerekiyor?''