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Baraj puanın kitap satışlarına etkisi

#YKS#YÖK#Sahaflar Çarşısı
Baraj puanın kitap satışlarına etkisi

Yardımcı kaynaklar ve test kitapları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan üniversite adaylarının başlıca yardımcıları arasında. Öğrenciler kursa da gitse özel ders de alsa sınava hazırlık aşamasında bu tür yardımcı kaynaklara ihtiyaç duyuyor.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bu yıl yapılacak YKS’de baraj puanı uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. Peki uygulamanın kalkması yardımcı kaynak kitaplarının satışını nasıl etkiledi? YKS’ye girecek üniversite adaylarına yıllardır yardımcı kaynak kitapları satan esnaf, yeni uygulamanın açıklanmasından bu yana geçen sürede satışlarında bir azalma olduğu görüşünde ama bazıları da henüz yorum yapmak için erken olduğunu söylüyor. Hatta YKS’de baraj puanı uygulamasının kalkmasıyla müşteri profilinin değiştiği ve mezun aday kitlesinin de yardımcı kaynak kitaplara yöneldiğini düşünenler de var.

Baraj puanın kitap satışlarına etkisi

Ali Burak

İstanbul Beyazıt’ta bulunan Sahaflar Çarşısı’nda 12 yıldır kitap satan Ali Burak, uygulamanın kalkmasıyla üniversite sınavına hazırlıkta yardımcı kaynaklara yönelimin azaldığını söyledi. Özellikle pandemiyle birlikte azalan kitap satışlarının, yeni uygulamanın açıklanması ile bir miktar daha düştüğünü belirtti.

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Sahaflar çarşısında 30 yıldır kitap satışı yapan Tarık Demirtaş ise konuyla ilgili şöyle konuştu: “YÖK tarafından yapılan açıklama sonrasında önceki yıllara kıyasla bu yıl yardımcı kaynak soran ve satın alan adaylarda bir düşüş mevcut. Bununla birlikte müşteri profilimizde de kısmen de olsa değişiklik oldu. Baraj puanının kalkmasıyla birlikte mezun aday kitlesi de üniversiteye hazırlık kitaplarına yönelmeye başladı.”
Kitapçılar, baraj puanı uygulamasının kitap satışlarında yarattığı etkinin değişiklik gösterebileceğini düşünüyor. Kitapçıların ön görüşleri, değişen uygulamayla birkaç sene içerisinde hem satış hem de müşteri profilinin daha çok netleşeceği yönünde.

İKİNCİ EL KİTAPLARA İLGİ VAR
Yıllardır sahaflar çarşısında kitap satışı yapan esnaf, sınav tarihi yaklaşmaya başladıkça ikinci el kitapların da ilgi görmeye başladığını belirtti. Beyazıt Sahaflar Çarşısı Kitapçısı Engin Deniz de şunları söyledi:
“Konum olarak Kapalıçarşı’ya da yakın olduğumuz için aday öğrencilerin dışında ebeveynler de sıkça kitap almak için buraya gelirler. Ebeveynler, genellikle önceden araştırma yaparak geliyor ve kitapları karşılaştırarak satın alıyorlar. Fakat bu kitleden ziyade bir de ikinci el almak için de gelenler oluyor. İkinci el satışlarında da sınav tarihi yaklaştıkça daha fazla artış yaşayabiliyoruz.”
52 yıldır kitapçılık yapan Ali Osman Türkmenoğlu ise, baraj puanının kalmasından sonra kitap satışlarında azalma görmelerine karşın bu yıl içeriğinde Türkçe paragraf sorularının bulunduğu yardımcı kaynaklara ilginin arttığını söyledi.

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#YKS#YÖK#Sahaflar Çarşısı

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