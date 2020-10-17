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Eğitim
Haber Giriş: 17.10.2020 - 11:24 | Son Güncelleme:

Bakan uyardı tablet sahtekarlarına dikkat

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Bakan uyardı tablet sahtekarlarına dikkat
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tablet dağıtımının okullar aracılığıyla yapılanacağını, Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgileri isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olunmasını söyledi.

"Değerli velilerimiz, tablet dağıtımı, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından, gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı gibi kriterlerle okullarımız aracılığıyla yapılıyor. Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun lütfen" diyen Bakan Selçuk, paylaştığı videoda şunlar söyledi:
"Bakanlığımız ve diğer kuruluşlardan öğrencilerimize ulaştırılacak bilgisayarlarla ilgili dağıtım planı, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, okul başarısı gibi husular dikkate alınarak yapılıyor. Tespit edilen öğrencilerimiz cihazlarını kendi okullarından teslim alabilecekler."

 

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