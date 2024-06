Bakan Tekin’in Kurban Bayramı mesajı

Haberin Devamı

Bakan Tekin şunları söyledi:

"Bayramlar; toplumumuzda birlik ve beraberliği derinleştiren, bu duyguyu gelecek nesillere aktarmamıza vesile olan, gönüllerin muhabbet ve merhametle buluştuğu kıymetli anlardan biri. Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da büyüklerimizle kucaklaşacak, onların engin tecrübelerinden ilham alacak, yavrularımızın içten sevinçlerine ortak olacak, kültürel ve manevi değerlerimizi bir kez daha yücelteceğiz. Bu mübarek günler, tebessümlerimiz ve dualarımızla gönül bağı kurmamıza, birbirimizi daha iyi anlamamıza ve sıkı sıkıya sarılarak bu toprakların bereketini paylaşmamıza imkân tanırken aynı zamanda da tüm insanlığa örnek olacak bir dayanışma ve kardeşlik sergiliyor. İbadetlerimizi yürekten icra ederken her birimizin kalbinde yankılanan huzur ve mutluluk, toplumumuzun manevi atmosferini zenginleştiriyor. Bu nedenle, tebessümümüzü paylaşabildiğimiz her an ve her yer, bayramlaşma için bir vesile. Her fırsatta, her mekânda bayramlaşmanın sevincini birlikte yaşayalım.”

BAYRAMIN BARIŞ GETİRMESİNİ DİLİYORUM

Bayram mesajında öğrencilere ve eğitim paydaşlarına da seslenen Bakan Tekin, şöyle devam etti:

“Sizlerin de sağlık ve huzurla, neşesini ve heyecanını doyasıya yaşadığınız bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Bayram vesilesiyle pekiştirdiğimiz paylaşma, kardeşlik ve fedakârlık duyguları hayatımızın her alanında hepimizin yol göstericisi olsun. Bu bayram, sadece kendi sevinçlerimizi paylaşmakla kalmayıp Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimizin acılarını hafifletmek için de çaba sarf edeceğiz. Savaşın gölgesinde bayramlarını yapacak olan mazlum kardeşlerimizi asla unutmayacağız. Dualarımız ve desteklerimizle onlara umut olacak, kardeşlik ve muhabbetimizi güçlendireceğiz. Bu duygularla, milletimizin her bir ferdinin ve bütün İslam âleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz ve tüm İslam âlemine, özellikle savaş ve zorluklarla mücadele eden bölgelere barış, huzur, sağlık ve refah getirmesini içtenlikle diliyorum."