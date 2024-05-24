Bakan Tekin: Çocuklar Türkçe ile ilgili projelere sahip çıktı

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Bakan Tekin İstanbul Fatih'teki Yedikule Hisarı'nda düzenlenen Geleceğin Yazarları Projesi Kitap Fuarı ve İmza Günü'ne katıldı. Bakan Tekin, çocukların akademik başarıları ve toplumsal mutlulukları için kendilerini istedikleri gibi ifade etmeye ihtiyaçları olduğunu belirtti. İlkokullarda ve ortaokullarda Türkçeyle, ortaöğretim kurumlarında ise Türk dili ve edebiyatı dersiyle ilgili kararlar aldıklarını dile getiren Bakan Tekin, şunları söyledi:

KENDİLERİNİ DAHA İYİ İFADE ETSİNLER İSTEDİK

"Dedik ki çocuklarımız bu derslerde daha iyi yetişsinler çünkü böylece kendilerini daha iyi ifade edebilirler, daha başarılı olabilirler. Türkçeyle ilgili projeler başlattık. 'Sözlük Özgürlüktür' gibi projeler bunlar. Bir de artık Türkçe ve yabancı dil de dâhil olmak üzere, dil derslerini çocuklarımızın ihtiyaç duydukları dört temel beceri üzerinden ölçelim dedik. Okuma, yazma, konuşma ve anlama üzerinden ölçmek üzere bir mekanizma geliştirdik. Bu çalışmaların meyvelerini hep beraber gördük. Özellikle Türkçeyle ilgili projelere çocuklar, öğretmenler ve idareciler çok ciddi şekilde sahip çıktı. Geleceğin Yazarları Projesi'nde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Benzeri projelerin devam etmesini temenni ediyorum.”

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İstanbul Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de Türkçenin zenginliklerini destekleyen, çocukların okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini artıran projelerin önemine dikkati çekti.