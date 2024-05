Bakan Tekin: ‘19 Mayıs, geleceğe ışık tutan bir pusula’

Haberin Devamı

Bakan Tekin’in “Milletimizin bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a adım attığı o tarihî günün yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz” ifadesine yer verilen mesajın tamamı şöyle:

“19 Mayıs, ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım!’ diye bağımsızlık aşkıyla yüreklerin nasıl çarptığını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde ‘Ya istiklal ya ölüm!’ diyen milletimizin nasıl bir diriliş manifestosu oluşturduğunu bizlere hatırlatır. Bir milletin topyekûn kıyama kalkışını, birlik ve beraberliğini simgeleyen o günlerde sen, ben, öteki yoktu; tek vücut olmuş “biz” vardık. Kurtuluş Savaşı’nın meşalesi, ‘Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!’ nidalarıyla alevlenmiş, gencinden yaşlısına tüm yürekleri bir araya getirerek bağımsızlık aşkını tüm topraklarımıza yaymıştır. Her zorluğu aşan, her badireyi başarıyla göğüsleyen ve yüce idealler etrafında kenetlenmiş milletimizin ruhu, gençlerimizin damarlarında kudretle atmaktadır. 19 Mayıs, geleceğe ışık tutan bir pusuladır. Siz gençler, bu pusulanın işaret ettiği yolda yürüyen neferler ve bu vatanın umudusunuz. İnanıyoruz ki Gazi Mustafa Kemal’in ‘En büyük eserim!’ dediği cumhuriyetimizi ve demokrasimizi aynı feraset ve azimle ilelebet koruyarak yücelteceksiniz.

Haberin Devamı

GELİŞİME KATKI SUNAN PROGRAMLARA DEVAM EDECEĞİZ

Vatanımız üzerinde müstevli emelleri olan dış düşmanlar gibi içerden ‘manda ve himaye’ savunucuları o günlerde olduğu gibi bugün de var olabilir, yarın da olacaklar. Millî Eğitim Bakanlığı olarak bize düşen birinci vazife bu tür tehlikelere karşı her daim ülkesini ve milletini düşünen bir nesil yetiştirmek. Hem bu amaçla ve hem de ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin ötesine ulaşmayı hedefleyen bir azimle çalışmaktayız. Siz gençleri, sadece bilgili ve üretken değil, aynı zamanda erdemli ve yüksek ahlaki değerlere sahip bireyler olarak yetiştirmeyi görev edindik. Millî ve manevi değerlerimizle yoğrulmuş, etik değerlere sahip gençlerin yetişmesi için gerekli tüm kaynakları seferber ederek bilgi ve becerilerinizin en üst düzeye çıkması için birçok farklı çalışmalar yürütmekteyiz. Eğitimden sanata, spordan bilime kadar her alanda sizlerin yanında olup gelişiminize katkı sunacak her türlü programı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Her biriniz bu milletin iftiharı, bu toprakların umudu, yarının büyük Türkiye’sinin mimarlarısınız.Unutmayın, bu topraklar sizlere emanet ve biz bu emaneti korumak ve ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Yolunuz açık olsun.”