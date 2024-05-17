Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı

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İlköğretim hazırlık, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflar ile ortaöğretim 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 86 bin 894 öğrencinin başvurduğu bursluluk sınavı, 21 Nisan’da 810 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde düzenlenmişti. Bursluluk sınavı sonuçları 17 Nisan’da MEB’in internet sitesi üzerinden yayımlandı. Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan ve sınava katılan 4 bin 519 öğrencinin tamamına burs imkânı sağlandı. Sınav sonucuna göre 70 bin öğrenci başarılı olarak burs almaya hak kazandı.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanan sınavda ortaokul öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulmuş ve 100 dakika süre verilmişti. Lise öğrencilerinin ise dörder seçenekli 100 soruyu 120 dakikada cevaplaması istenmişti.

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