Bakan Selçuk, yabancı imam hatiplilerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un uluslararası imam hatip okulları öğrencileri ile yaptığı görüşmeye Türkiye’deki tüm Uluslararası İmam Hatip Liselerinden 229 öğrenci ve 65 öğretmen katıldı. Bakan Selçuk, Uluslararası İmam Hatip Liseleri’nin diplomatik ilişkilerde büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Öğrencilerin Türkiye ile uyumu ve dünyayla bütünleşmesini çok değerli bulduğunu anlatan Selçuk, “Sizin için neler yapabiliriz, sizleri nasıl geliştirebiliriz bunun için çalışıyoruz” dedi.

‘KENDİNİZİ İYİ YETİŞTİRİN’

Dünyanın dört bir yanından gelerek eğitim için Türkiye’de bulunan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a başarılı olmak için önerilerini sordu. Ali Masangila, “En büyük hayalim sizin gibi bakan olmak” diyerek bunun için tavsiye istedi. Bunun üzerine Bakan Selçuk, “Kendinizi iyi yetiştirmeniz, sosyal olmanız, sorumluluk almanız, girişimci olmanız, insanlara, hayvanlara, bitkilere hizmet etmekten zevk almanız lazım. Hayat görüşünüzü geliştirmek için çok okumanız lazım. Bir hedef edinip o hedef doğrultusunda adım adım ilerlemekte fayda var” diye yanıtladı.

‘UMUTLU OLUN, GÜZEL OLACAK’

Öğrencilerden Amir Ali ise Bakan Selçuk’a karantina günlerini nasıl geçirdiğini sordu. Selçuk, “Karantina günlerini karantinaya girmeyerek geçiriyorum” diyerek “Bizim millet için, çocuklar için fedakarlık etmemiz lazım. Her zaman zor durumlarda bazı insanların fedakarlık yapması gerekiyor. Bunu yaptığımız için şükrediyoruz” şeklinde konuştu.

Video konferanstaki heyecanlı hareketleriyle dikkati çeken Kamerunlu Yusuf Adamov ise Bakan Selçuk’a “Siz karantinaya girseydiniz normalleşme süreci biraz daha geç gelecekti” dedi. Bunun üzerine Selçuk, öğrenciye “Umutlu olun. Güzel olacak” diye seslendi.

‘BİR AN ÖNCE EVLERİNİZE DÖNECEKSİNİZ’

İki ayı aşkın bir süredir ailelerinden uzakta olan öğrencilerin yanıtını en merak ettikleri soru, ülkelerine ne zaman geri dönebilecekleri oldu. Bakan Selçuk, bu soruya, “Normalleşme aşama aşama, kademe kademe oluyor. Tedbirleri alarak bunu bir şekilde kontrol ediyoruz. Allah izin verirse önümüzdeki süreç daha da olumlu olacak. Sizin bir an önce rahata ermeniz için ailelerinizle görüşebilmeniz için elimizden geleni yapıyoruz ama riske girmeden” diye yanıt verdi.

ÖĞRENCİLERİN İSTEKLERİNİ DE DİNLEDİ

Konya’da eğitim alan öğrencilerden Saad Jowhar da uzaktan eğitim sürecine ilişkin Selçuk ile görüştü. Jowhar, “Bu zor süreçte EBA canlı derslerle açığımızı kapatabildik. Kuşkusuz ki bunda sizin ve ekibinizin emeği çok büyük. Sizi bazen babamız, abimiz gibi bazen de derse giren bir öğretmenimiz gibi hissediyoruz” dedi.

Bakan Selçuk, “Ortak dil olarak Türkçe’de buluşuyor, ortak insani değerleri gerçekleştirecek her işi birlikte başarmaya çalışıyoruz. Bizler bu okullarda uluslararası vizyon kazanmak anlamında avantajlıyız. İlerde ülkelerimizde Türkiye’nin gönüllü temsilcileri olacağız” diyen Kırımlı Kamilla Botasheva’nın da müfredata dahil edilmesini istediği uluslararası basın, kültür elçiliği gibi bazı dersler için çalışma yapma sözü verdi.