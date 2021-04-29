Bakan Selçuk: “Tam kapanmada buradayız”
Okullarda yeniden uzaktan eğitime geçilmesiyle TRT EBA ve canlı ders içeriklerinin önemi daha da arttı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından öğretmenlerin her an ekranlarda olduklarını ifade ederek #buradayız etiketiyle şu paylaşımı yaptı:
“Tam kapanmada ekranlarımız açık. Hepimiz uzaktan eğitimdeyiz. Her bir öğrencimiz “Öğretmenim!” dediği anda öğretmenlerimiz “Buradayım.” diyecek kadar öğrencilerine yakındır. Hepimiz, öğrencilerimiz için #buradayız.”
Tam kapanmada ekranlarımız açık. Hepimiz uzaktan eğitimdeyiz. Her bir öğrencimiz “Öğretmenim!” dediği anda öğretmenlerimiz “Buradayım.” diyecek kadar öğrencilerine yakındır. Hepimiz, öğrencilerimiz için #buradayız.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 29, 2021