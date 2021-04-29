Bakan Selçuk: “Tam kapanmada buradayız”

“Tam kapanmada ekranlarımız açık. Hepimiz uzaktan eğitimdeyiz. Her bir öğrencimiz “Öğretmenim!” dediği anda öğretmenlerimiz “Buradayım.” diyecek kadar öğrencilerine yakındır. Hepimiz, öğrencilerimiz için #buradayız.”

Tam kapanmada ekranlarımız açık. Hepimiz uzaktan eğitimdeyiz. Her bir öğrencimiz “Öğretmenim!” dediği anda öğretmenlerimiz “Buradayım.” diyecek kadar öğrencilerine yakındır. Hepimiz, öğrencilerimiz için #buradayız. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 29, 2021