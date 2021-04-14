Bakan Selçuk: Son olması umuduyla...

“Salgın nedeniyle yüze yüze eğitime bir süre ara verdik, uzaktan eğitimle devam ediyoruz. Son olması umuduyla, sürece emek veren eğitim ailemize teşekkür ediyorum. Her bir evladımıza ulaşmak için birlikte çalışacağız.”

Salgın nedeniyle yüze yüze eğitime bir süre ara verdik, uzaktan eğitimle devam ediyoruz. Son olması umuduyla, sürece emek veren eğitim ailemize teşekkür ediyorum. Her bir evladımıza ulaşmak için birlikte çalışacağız.



Eğitimde Bu Hafta

5-11 Nisan 2021 pic.twitter.com/JwMokJwJyT — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 14, 2021