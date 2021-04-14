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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 14.04.2021 - 14:07 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: Son olması umuduyla...

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Bakan Selçuk: Son olması umuduyla...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Her bir evladımıza ulaşmak için birlikte çalışacağız” diyerek haftanın eğitim çalışmalarını özetleyerek şunları söyledi:

 “Salgın nedeniyle yüze yüze eğitime bir süre ara verdik, uzaktan eğitimle devam ediyoruz. Son olması umuduyla, sürece emek veren eğitim ailemize teşekkür ediyorum. Her bir evladımıza ulaşmak için birlikte çalışacağız.”

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