Bakan Selçuk: Son olması umuduyla...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Her bir evladımıza ulaşmak için birlikte çalışacağız” diyerek haftanın eğitim çalışmalarını özetleyerek şunları söyledi:
“Salgın nedeniyle yüze yüze eğitime bir süre ara verdik, uzaktan eğitimle devam ediyoruz. Son olması umuduyla, sürece emek veren eğitim ailemize teşekkür ediyorum. Her bir evladımıza ulaşmak için birlikte çalışacağız.”
Salgın nedeniyle yüze yüze eğitime bir süre ara verdik, uzaktan eğitimle devam ediyoruz. Son olması umuduyla, sürece emek veren eğitim ailemize teşekkür ediyorum. Her bir evladımıza ulaşmak için birlikte çalışacağız.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 14, 2021
Eğitimde Bu Hafta
5-11 Nisan 2021 pic.twitter.com/JwMokJwJyT