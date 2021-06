Bakan Selçuk LGS iddialarına yanıt verdi

Selçuk, "Anadolu Masalları Eskişehir Masal Evi" bahçesinde Tvnet kanalı canlı yayınında eğitimde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Masal evlerinin sayısını artırmaya yönelik çalışmalarının sürdüğünü belirten Selçuk, "İstiyoruz ki Anadolu kültürünü çocuklarımız masal vasıtasıyla sahici bir şekilde alsınlar. Masal şifadır. Milyonlarca çocuğumuz masallarımızı dinleyecek. Kültürümüzle ilgili büyük bir hizmet olacak." ifadelerini kullandı.



Selçuk, 300 bin civarında öğretmene masal anlatıcılığı eğitimi ve sertifikası verdiklerini söyledi.



LGS merkezi sınavına yönelik iddialara değinen Selçuk, şöyle konuştu:



"Biz çok somut olarak ne yaptığımızın farkındayız. Türkiye'nin en güçlü ölçme, değerlendirme ekibi bizde. Bu sınava hazırlanan çocuklarımız için güçlü bir altyapımız var. 31 Ağustos 2020'den itibaren isteyen her çocuğumuz bu sınava hazırlanmakla ilgili yüz yüze okulunda ya da yakın bir okulda öğretmenlerden bu derslerle ilgili bir çalışmanın içinde bulunabiliyorlar. Türkiye'de bu sınava çocuk bir kere giriyor. Tekrarı olmadığı için de her türlü imkana sahip olarak girsin istiyoruz. Her ay örnek sorular yayınlıyoruz. Onun dışında televizyonda aynı dersleri tekrar anlatıyoruz. Öğretmenler canlı derslerinde aynı konuyu tekrar anlatıyor. Her çocuğumuz için bir imkan oluşturduk ve soru paketleri ulaştırılıyor. Çocuğun her türlü erişim imkanı var. 'Bazı çocuklar hiçbir şekilde bir öğretmen veya ders görmedi.' diyemeyiz. Öyle bir şey asla söz konusu değil bunu çok iddialı söylüyorum."

"TIKIR TIKIR İŞLEYEN BİR SINAV"



Selçuk, sınavla ilgili olarak yüzde 10 civarında bir kontenjan bulunduğunu dile getirdi.



Soruların düzeyine bakılmaksızın her zaman bu kontenjanın dolduğunu vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:



"Bu sınavın ne kadar büyük bir sınav olduğunu, ne kadar dikkat istediğini çok iyi biliyorum ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize özel teşekkür ediyorum. Tıkır tıkır işleyen bir sınav. Matematikle ilgili soruların biraz zor olduğuna ilişkin görüşler var. Özellikle bu görüşler çocuklar ve öğretmenden gelirse benim için başka bir kıymeti var. Daha kolay olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi ama burada bir sıralama da söz konusu. Çocuklar belli bir sıralamayla buraya giriyor. Çok kolay olduğunda sıralama yapmakta zorlanıyoruz. Çocukların doğum tarihine göre yerleştirilmeleri söz konusu oluyor. Bu bize adil gelmiyor."

"TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİN AŞI RANDEVUSU AÇILDI"



Bakan Selçuk, öğretmenlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılması süreciyle ilgili soruyu da yanıtladı. Öğretmenlerin aşılanmasına şubat ayında sağlık çalışanlarından sonra başlandığını anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:



"Sayın Sağlık Bakanımız da bunu duyurdu. Tüm öğretmenlerimizin aşısıyla ilgili randevu işlemi tamamlandı. Geçen hafta resmi ve özel okullardaki tüm öğretmenlerimizin aşı randevusu açıldı. Bu konuyla ilgili de süreç yürüyor. Zaten çok kısa bir zamanda, hemen birkaç hafta içinde bu tamamlanır. Sağlık çalışanlarımıza özel teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuda çok yakın ve iş birliği içinde çalıştık ki iyi de bir sonuç ortaya çıktı. Eylül'e kadar zaten Sağlık Bakanlığının açıkladığı şekilde 18 yaşa inmiş olacak. Biz inşallah önümüzdeki süreçte tam zamanlı olarak okullarımızı eylül başında açalım ve eğitim öğretimimizi yüz yüze yapalım niyetindeyiz, ona göre çalışıyoruz."



Dünya genelinde daha çok okulları açık tutma eğiliminin olduğuna işaret eden Selçuk "Tamamen kapatan çok nadir ülke var. Bizim gibi OECD ülkeleri arasında çok kapatan ülkeler de var. Biz de ilk 5'in içindeyiz." dedi.



Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde dünya çapında tecrübeye sahip olduklarını belirterek, "EBA'nın dünyada birinci olması durup dururken olmadı. Çok ciddi bir altyapı çalışması yapıldı. Bununla ilgili dünyaya baktığımızda dersler bazında yayın yapabilen televizyonu olan 2-3 ülke var." diye konuştu.



ÖĞRETMEN ATAMALARI



Selçuk, ek öğretmen ataması beklentilerine ilişkin soru üzerine şu ifadeleri kullandı:



"2003'ten beri AK Parti döneminde öğretmen atamaları konusunda inanılmaz bir çıta yüksekliği vardı. Öğretmenlerin 3'te 2'sinden fazlası bu dönemde atandı. Hep daha fazla atama yapılması konusunda da çabalar sürdü. Salgın dönemi ve diğer bazı koşullar nedeniyle de bu sene böyle bir kısıt oluştu. Bizim her zaman çabamız daha fazla olması için. Daha fazla atama yapmak için gayret gösteriyoruz. Bununla ilgili kurumlar arası iş birlikleri, karar süreçleri de devam ediyor."



Bakan Selçuk, 5 Temmuz'da başlayacak telafi eğitiminin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Çanakkale ruhunu diri tutmak için "Çanakkale Kahramanlarını Öyküleştirme Çalışması" kapsamında hazırlanan öykü kitaplarına ilişkin de bilgi verdi.