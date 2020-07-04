Bakan Selçuk: Eğitimden yeni bir hikâye yazması bekleniyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Reformu Girişimi'nin (ERG) düzenlediği ERG'nin YouTube sayfasında canlı yayınlanan 17'inci Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'na katıldı. Konferansın açılışında konuşan Selçuk, eğitimin bir dönüşüm içinde olduğunu belirterek "Eğitimden yeni bir hikaye yazması bekleniyor" dedi.

Salgın gibi toplumsal bir sorunda öğretmenlerin nasıl mücadele edebileceğini gösterdiklerini ifade eden Bakan Selçuk şöyle konuştu:

"Bu konferansın birincisi yapıldığında da ben oradaydım. Bugün bu toplantıya katılan iyi örneklerle eğitim hayatımızı zenginleştiren tüm katılımcılara teşekkür ederek başlamak isterim. Eğitimin tüm dünya için, insanlık için iyileştirici, geliştirici gücü olması, bizim eğitim için bir araya geliyor olmamızın önemi var. Eğitimden beklentimizi giderek arttırıyoruz. Çok büyük bir değişimin tam ortasındayız. Dünya çok büyük bir kırılma yaşıyor. Eğitimden yeni bir hikaye yazması bekleniyor. Fakat eğitim dünyadaki en muhafazakar kurumlardan bir tanesi. Değişimin, dönüşümün en zor gerçekleştiği alanlardan bir tanesi. Bizim sadece bu değişime uyum sağlamak değil, insanlığın kendi tabiatından uzaklaşmaması için de bir izah noktasına ihtiyaç var. Uyum sağlamaya çalışmanın birçok büyük zorluğu var. Bu değişimi bu şekilde algılamadığımızda insanın maddi ve mana alemini birlikte ele almak ve bütünleştirici bir varlık algısı ortaya koymak çok da mümkün değil. Bugünün değişimine dönüşümüne hazırlıksız yakalanan bir dünyadan da söz etmek mümkün. Bizim eğitimsel bir bakış açısına ihtiyacımız var. Toplumsal mutabakata ihtiyacımız var. Bu mutabakat olmazsa çocuklarımızın ortak noktasında bulaşamazsak eğitimin sübjektif ortamlara kayması riskiyle karlı karşıya kalırız. Bilgiyle olan iletişimimizi yeniden tanımlamaya gereksinim duyuyoruz.

ŞAHSİYETİ BİR ŞAHSİYET BİNA EDER

Etkili ve kapsamlı program çalışmaları, öğretmen eğitimi çalışmaları, sınıfın okulun duvarlarının dışına çıkan bir bakış açısı oldukça önemli. İnsanların başarısında bilgi elbette önemli ama daha önemlisi şahsiyettir, duruştur. İnsanın şahsiyetli yetişmesi için eğitimin kahramanları öğretmenlerimizin çabası çok önemli ve kritik. Şahsiyeti bir şahsiyet bina eder. Çocuklarımızda eğer bir kişilik gelişecekse bunun hizasını oluşturacak olan öğretmenlerin duruşu, şahsiyetidir. Çocuğa bilimi, sanatı, sporu sevdirecek kimlik, duruş sahibi olmasına yardımcı olacak kişi öğretmendir. Eğer bu sevgi ve şefkat yoksa geri kalan teknolojik bir yığındır. Bizler elbette icraat makamındayız. Gereğini yapmak, çareler bulmak konumundayız. Bundan dolayı da hazırladığımız birçok protokol öğretmeni hizmet merkezi konumuna yerleştiriyor. Çocuklarımızın yetişmesi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çok büyük problem değil. Bizim asıl önemsediğimiz konu öğretmenin yetişmesi, donanımlarının gelişmesi. Öğretmen yetkinleşirse çocuklar da otomatik olarak yetkinleşiyor. Bu salgın sürecinde gördük ki bir toplumun zor zamanında mücadeleye nasıl sahip çıkılır, velilerle iletişim nasıl kurulur, Ziya öğretmenim gözünüz arkada kalmasın diyerek nasıl mücadele edilir gösterdiler. Solunum cihazları, dezenfektanlar ve bir sürü malzeme ürettiler. Bir özgüven inşa ettiler. BİLSEM'lerde binlerce öğretmenimiz Vefa gruplarında öğretmenler olarak buradayız mesajını verdiler ve dünyaya gösterdiler. Tüm öğretmenlerimize teşekkürlerimi iletiyorum.”

HEYECAN VERİCİ BİR ETKİNLİK OLDU

ERG'nin kurucularından Prof. Dr. Üstün Ergüder de yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi:

"17 sene önce biz rahmetli Tosun Terzioğlu ile bu konferansı düşündüğümüzde Türkiye'de muhakkak öğretmenler çok güzel işler yapıyor ama kötü örnekler gündeme geliyor, biz öğretmenler iyi örnekleri açıklasınlar, birbirinden öğrensinler istedik. Arkasında böyle bir felsefe vardı. Her sene giderek büyüdü. Heyecan verici bir etkinlik oldu. Bu kadar başarılı olacağını, sürdürülebilir olacağını düşünmemiştim. Bu sene hepimiz salgın nedeniyle dijital ortamda bir sürü iş yapıyoruz. Arkadaşlarımız da bu sene dijital ortamda yapalım dediler. Nasıl olacak diye düşündüm arkadaşlar bu işi tasarladılar. Gayet iyi bir iş tasarlamışlar. Buradan da şunu öğreneceğiz biz konferansı her yıl yapıyorduk, bunun tüm yıla yayılmasını tekrar incelenmesini sağlamıyorduk. Dijital ortama geçmek buna da olanak tanıyacak."