Bakan Selçuk: Basılı karneler 2 Temmuz’da

LGS sorularında matematik testinin sıralama olduğu için zorlaştığını söyleyen Bakan Selçuk, “Sorular kolay olduğunda sıralayamıyoruz.” diyerek, bir yayınevinin benzer sorular yayınlaması iddiasını da dedikodu olarak nitelendirdi. Eylül’de okulların yüz yüze açılmasını istediğini söyleyen Bakan Selçuk, açılışını yaptığı Eskişehir Anadolu Masal Evi’ndeki yayında şunları söyledi:

300 BİN ÖĞRETMEN MASAL EĞİTİMİ ALDI

“300 bine yakın öğretmenimiz masal eğitimine katıldı. Eğitime katılan öğretmenlerimiz kendi branşlarında bu deneyimlerinin gösteriyor. Masallar hayatı tanımanın yollarından biri. YouTube kanalımız 1 milyondan fazla izlendi. Yakında bunun artacağını ve gün içinde velilerimizin kanalımıza gelip Anadolu masallarını çocuklarıyla paylaşabilirler. Pedagojik testlerden geçmiş masallar bunlar. Kültürümüzle ilgili önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Masallarda geçene kuyular gibi semboller hepsi burada var. Çocuklar bunları görüp öğrenebiliyorlar. Bu çalışmada Türkiye UNESCO Milli Komisyonu’nun da etkisi var.

MATEMATİK KOLAY OLABİLİRDİ AMA SIRALAMA ADİL OLMAZDI

Biz çok somut olarak ne yaptığımızın farkındayız. Türkiye’nin en güçlü ölçme değerlendirme ekibi bizde. İsteyen her bir öğrencimiz Türkiye’nin neresinde olursa olsun yüz yüze öğretmenleriyle görüşerek, ücretsiz olarak sınava hazırlanma imkânı vardı. Türkiye’de çocuk sınava bir kere giriyor. Tekrarı olmadığı için de hazırlıklı olarak sınava girsin istiyoruz. Örnek soru hazırlıyoruz, öğretmenler canlı derste anlatıyor, soru paketleri veriyoruz, 15 bin 300 EBA destek merkezinde çalışma yapıyoruz. Her çocuğumuz için imkân sunuyoruz. Bazı çocuğumuz ders ya da öğretmen görmedi asla diyemeyiz. Sınav içinde elbette bir kontenjan var. Bu da yüzde 10. Ben bu sınavın ne kadar büyük bir sınav olduğunu biliyorum. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Matematik sorularının zor olduğuna dair eleştiriler var. Bu eleştiriler öğrenciler ve öğretmenlerden gelirse çok kıymetli. Sorular daha kolay olabilir miydi? Olabilirdi ama burada bir sıralamada söz konusu. Sorular çok kolay olduğunda sıralayamıyoruz. O yüzden doğum tarihine göre sıralıyoruz. Bizce sınav sonucuna göre sıralamak daha adil. Öğrencilerimizi kutluyorum. Sonuçlar 30 Haziran’da açıklanacak. Rehberlik hizmetlerimiz devam edecek. Öğrencilerimizin yönlendirmelerine destek olmalarını her zaman söylüyoruz.

BENZER SORULAR DEDİKODU

Bir yayınevinin benzer sorular soruduğu iddiasıyla ilgili olarak bir şey söylemek istemiyorum. Tamamen dedikodu. Zaten o yayınevi de suç duyurusunda bulundu.

EYLÜL’DE OKULU AÇIP, YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYALIM

Biz Şubat ortasında hekimlerimizden sonra ilk meslek grubu olarak öğretmenlerimizin aşılamasını başlatmıştık. Sağlık Bakanlığı gereken tedbiri hemen aldı. Geçen haftada tüm öğretmenlerimizin aşılanmasıyla ilgili randevu işlemi tamamlandı. Tüm öğretmenlerimizin aşı randevusu açıldı ve bu konuyla ilgili süreç de yürüyor. Birkaç hafta içinde de bu süreç de tamamlandı. Süreçte aşılanma hızlandı. Dolayısıyla tam zamanlı olarak Eylül’de okulu açalım yüz yüze eğitime başlayalım istiyorum.

81 İLİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ BİR ARAYA GELDİ

Ben şu an Eskişehir’deyim ama il milli eğitim müdürlerimizi de Eskişehir'e davet ettik. Önümüzdeki bir buçuk yıl nasıl gidecek gibi öngörüler ve teknik detayları da konuştuk. İl müdürlerimizi çağırıp onlara soruyoruz ki onlar kendi şehirlerindeki durumu bizden iyi biliyorlar. Bundan sonrasının daha iyi olması için 81 il müdürümüz katkı sağladı.

ÖNCELİĞİMİZ EYLÜL’DE OKULLARI AÇMAK

Bizim her zaman yaza göre de kışa göre de tedbirlerimiz var. Anlık ve haftalık olarak değişebilen bir tabiata sahip bir süreçteyiz. Okulları neden açıyorsunuz neden kapatıyorsunuz dediklerinde ‘Çünkü sağlık önemli’ diyoruz. ‘Çünkü eğitim önemli’ diyoruz. Hekimlerden gelen bilgiler doğrultusunda öğretmenlerimizin durumunu riske atacak durumlar karşısında hazırlık yapıyoruz. Birinci önceliğimiz Eylül ayında tamamen okulları açmak. Eğer dünyayı , Türkiye’yi etkileyen başka bir durum olursa ona göre de tedbirimiz var. Mevzuat ihtimallerini bile gözden geçirip çalışıyoruz.

ÇOCUKLARIN RİSKİNİN AZ OLMASI İÇİMİZİ RAHATLATIYOR

Çocukları aşılamanın eğitimsel kısmıyla biz ilgileniyoruz ancak tıbbi kısmına karışamam. Dünyada olanları ve literatürü kurduğumuz ekibimizle izliyorum. Bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın çalışmaları var. Onların ardından biz çalışabiliriz. Çocuklarımızın sağlığının bakanlığımız tarafından nasıl ele alındığını biliyoruz. Dünyanın nasıl ele aldığını görüyoruz. Çocuklar için riskin az olduğuna dair veriler bizi rahatlatıyor. ‘Okulu neden kapatıyorsunuz o zaman’ diye eleştirebilirsiniz. Ama biz öğretmenlerimizin riske gireceğini gördüğümüz zaman okulu kapatıyoruz.

TELAFİ EĞİTİMİNDE İHTİYAÇLARI BELİRLİYORUZ

Ulusal Destekleme Programı diye bir programımız var. 21 Haziran’da başlayan, 5 Temmuz’da 2’nci ayağı ve Eylül de üçüncü boyutuna geçecek veli, öğrenci ve öğretmeni ilgilendiren programlar hazırladık. Hangi bölgede, hangi yaş grubunda hangi ekonomik seviyede nasıl problemler olduğunu belirliyoruz. Gelir dağılımına göre baktığımızda bazı değişkenlikleri de izledik. Çocuklarımızın akademik ihtiyaçları hangi dağılımda değişiyor belirledik. Şöyle bir tablo gördük özetle: Tüm Türkiye’de sosyal, duygusal, fiziksel, kültürel ve sportif ihtiyaçlarla ilgili çalışılması gereken konular var. Akademik ihtiyaçlar sonradan geliyor. Tabii ki orada da sorun var. Ancak bunu halledebiliriz. Asıl öğrencilerin karakterini geliştirecek onları hareketlendirecek işler yapmamız lazım. 21 Haziran’dan 5 Temmuz’a kadar hangi okulun ne ihtiyacı varsa bunu en iyi o okulun müdürü ve öğretmeni bilir diyoruz ve ihtiyaçları belirliyoruz. 5 Temmuz’da ‘Telafide ben de varım’ internet sitesini açıyoruz. 110 ilçe başta olmak üzere tüm Türkiye’de öğrenci nereye giderse gitsin o gün orada hangi etkinilik varsa ona katılabileceği bir sistem kurduk. İkinci aşamada öğretmenlerimize destek materyalleri göndereceğiz. Ancak 5 Temmuz’dan evvel etkinlikler siteye girilmiş olacak. Bugün itibariyle bir grup kurduk ve onlara eğitim veriyoruz.

YAPICI ELEŞTİRİYE İHTİYACIMIZ VAR

Bizim yapıcı eleştiriye ihtiyacımız var. İyi niyetli eleştiri benim sırtımdaki akrebi göstermektir. Yıkıcı eleştiri, nasıl zarar veririm yıkarım bunları dikkate almıyorum. Ciddiye de almıyorum. Biz olumluyla, iyiyle güzelle işimiz var. Çocukların da buna ihtiyacı var. Çocuklar üzerinden bu kötülüğün kullanılması beni rahatsız ediyor.

OKULA DEVAM YÜZDE 70

Okul açılınca iki yolumuz var. Birincisi bizim bu ay ki faaliyetlerimizin sebebi okula başladıklarında biraz daha mutlu gelmeleri için. Bir süre okula gidilmese de okula tekrar geri dönmek zordur. Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz’da okullardan alabilirler. Dersler bitti okulları niye açıyorsunuz dediler. Okulların açıldığı ilk gün bir okula gittim. Çocuklar o kadar mutlulardı ki. Çok rahatlamışlardı. Başka bir memnuniyet var çünkü orada. Okullarda ilkokullarda yüzde 70 civarında bir devam olayı var. Sonraki hafta açılan liselerde de öyle. Okullara herkes geliyor.

UZAKTAN DERS SEÇENEKLERİ EKLENECEK

Niyetimiz tümüyle yüz yüze eğitim yapmak. Dünya çapında bir deneyimimiz oldu. Dünyada EBA’nın birinci olması öylesine olmadı. Dersler bazında yayın yapabilen iki üç ülke var, biri de Türkiye. Hibrit eğitim çok yükselen bir durum. Artık okul sanayi devriminin kalıplarını dönüşüyor. Bu salgın aslında bi taraftan da başka bir deneyimi bize gösterdi. Bizim canlı ders alt yapımız devam edecek. Ortaöğretim de bazı derslerin uzaktan alınabilmesi gibi seçeneklerimiz var. O derste öğrenciler kulüplerde çalışıp başka faaliyetler yapacak zamanı olsun diye.

OKUL HİJYENİNİ DENETLENİYOR

Okulların hijyeniyle ilgili yayınladığımız standartlar, el kitapları bir okulda ne yapılacağını adım adım söylüyor. Hijyen harcamalarımız 1 yıl içinde 10 kat arttı. Üretimini meslek liseleri yapıyor. Dolayısıyla sıkıntı yaşamıyoruz. Bunların devam etmesi için tedbirlerimiz hazır. Denetimimizi dış denetçilere, bağımsız denetim yaptırıyoruz. Okul bir öz değerlendirme yapıyor. O öz değerlendirmeye dış denetçiler tekrar bakıyorlar. Böylece okulların temizliği yürütülüyor.

ÖĞRETMENLER ÇOK YORULDU

Öğretmenler aslında bu sürecin gerçek kahramanları. Dünyada ilk kez ortaya çıkan uzaktan eğitim meselesini bu kadar kısa sürede, tüm dünyada yaşanan alt yapı ile ilgili, programlara erişimle ilgili sorunlara rağmen ilk iki üç ay geçtikten sonra inanılmaz bir toparlanma oldu. Birçok ülkede uzaktan eğitim yapılmaya çalışıldı ancak öğretmenlerin yaş ortalaması ya da dijital becerilerden dolayı yapılamadı. Ama bizim öğretmenlerimiz bunu yaptı. Velilerle iletişim değişti, WhatsApp gruplarıyla velilerle iletişim kurdular. Bütün gün ekran karşısında iletişim kurmaya çalışmak büyük bir şey. Bazı öğrenciler katılmadı. Öğrencilerin en yakın merkeze gitsin diye 750 bin civarında tableti mağduriyet oluşmasın diye çalıştık. Öğretmenlerimiz çok yoruldu. Bunları anlamak için çabamız çok. 5 Temmuz’dan sonra öğretmen eğitimi vardı, biz onu iptal ettik."