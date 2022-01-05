Bakan Özer: Okulların kapanması söz konusu değil

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Şanlıurfa Valiliği ziyareti sırasında gündeme dair değerlendirmeler yapan Milli Eğitim Bakanı Özer, 6 Eylül'den itibaren başlanan eğitim-öğretim yılının haftada 5 gün yüz yüze eğitim olarak devam ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile yürütülen sürecin yaklaşık 4.5 aydan beri çok başarılı şekilde sürdüğünü aktaran Özer, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla COVID-19 veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayımız 2 bin 378. Yaklaşık 71 bin 300 okulda COVID-19 nedeniyle kapalı hiçbir okulumuz bulunmuyor. Bu süreçteki en büyük başarımız öğretmenlerimizin aşılanma oranının çok yüksek olmasıdır. Sadece Türkiye ortalamasından değil İngiltere, Fransa ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde yüz yüze eğitime devam eden ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranından bizimkisinin çok yüksek olması bizim en büyük avantajımız. Bugün itibariyle en az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 93.4, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız ise yüzde 89.13. Hepinizin malumu olduğu üzere aşı olmayıp bağışıklık kazanan, hastalığı geçiren ve antikor oluşturan öğretmen oranımızda yüzde 5'ler civarında. Dolayısıyla en az 2 doz aşı olmuş ve bağışıklık kazanmış olan öğretmen oranımız şu an Türkiye'de yüzde 94'ler civarında."

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ALARM DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL

3 doz ve 4 doz aşı olan öğretmen oranlarının her geçen gün yükseldiğini söyleyen Özer, şöyle devam etti: "3'üncü doz aşısını olan öğretmen oranımızda bugün itibarıyla yüzde 40,5. Süreç yaklaşık 4,5 aydır Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilim Kurulumuzla koordineli bir şekilde devam ediyor. Allah'a şükür okullarımızda alarm vereceğimiz yeni kararlar vereceğimiz bir sıkıntımız yok. Omicron dalgası hızlı bir şekilde yayılıyor, süreci yakından takip ediyoruz ama şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil. Aşılama oranlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Okullarımızda maske, mesafe ve hijyenle ilgili kurallara öncesine göre çok daha riayet ediyoruz. İnşallah 2 hafta sonra yarıyıl tatiline gireceğiz, yarı yıl tatiline kadar süreci başarılı bir şekilde devam edecek."

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Bakan Özer, Şanlıurfa'da eğitimin kalitesini artırmak, yatırımların nasıl zenginleştirilebileceğine dair bir dizi değerlendirme yapılacağını vurgulayarak, kente bugüne kadar ciddi yatırımlar yapıldığını, bundan sonra da bunların sayısını artırmak için çalışmalara devam edileceğini sözlerine ekledi.

ŞANLIURFA’YA 73 YENİ EĞİTİM BİRİMİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa Valiliği’nde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Şanlıurfa’ya 2022 yılında mevcut yatırımlara ilave olarak 73 yeni eğitim birimi yapacaklarını söyleyen Bakan Özer, "14 yeni ilkokul, 19 yeni ortaokul, 1 lise ve 39 anaokulu olmak üzere toplam 73 yeni eğitim birimini Şanlıurfa’ya kazandıracağız. Şanlıurfa’nın 2021 yılı içerisinde almış olduğu bakım, onarım, yıkım, yapımla ilgili yaklaşık 200 milyon liralık bir ödeneği göz önüne alındığı zaman bugün itibariyle Şanlıurfa’ya 1 milyar TL’nin üzerinde yeni yatırım kazandırmış oluyoruz. Bu yatırımların Şanlıurfamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şanlıurfamızın çok daha fazlasına ihtiyacı var. Bunu bugün görmüş olduk. İnşallah bu yatırımlar hızlı bir şekilde ilerledikten sonra sürekli temas halinde olacağız ve Şanlıurfa’nın ilave diğer ihtiyaçlarını gidermek için bakanlığımızın tüm imkanlarını seferber edeceğiz" diye konuştu.

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Daha sonra Halilurrahman Ortaokulu’na geçen Bakan Özer, sınıfları dolaşarak incelemelerde bulundu. Bakan Özer, öğrencilerin okula basketbol sahası yapılması isteği üzerine Milli Eğitim Müdürü’ne gereğinin yapılması yönünde talimat verdi.

Bakan Özer’in okuldan ayrılacağı sırada yanına gelen öğretmen İlknur Yanbulut, eş durumu başvurusunda geciktiğini ve 3 yıldır eşiyle ayrı yaşadığını belirterek yardım talebinde bulundu. Bakan Özer’in not alarak yardımcı olacağını söylemesi üzerine öğretmen Yanbulut, meslektaşlarına sarılarak mutluluk yaşadı.