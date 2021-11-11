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Bakan Özer: Okulları açık tutmakta kararlıyız

#Milli Eğitim Bakanı#Mahmut Özer#UNESCO
Bakan Özer: Okulları açık tutmakta kararlıyız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, salgının olumsuz etkilediği sektörlerin başında eğitimin geldiğini vurgulayarak "Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim öğretim süreçlerinin aksamasını önlemek amacıyla en modern yöntemleri uygulamaya öncelik verdik. Tüm okul ve sınıflarda uzaktan eğitim gerçekleştirmeyi başardık. Bu dönem itibarıyla tam zamanlı yüz yüze eğitime geçtik. Okulları açık tutmak konusunda kararlıyız" dedi.

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UNESCO 41'inci Genel Konferansı’na online olarak canlı video ile katılan Bakan Özer Türkiye’nin ulusal beyanını sundu. Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Kasım tarihinde başlayan konferans 24 Kasım 2021 tarihine kadar sürecek. Konferans kapsamında 10-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenen "Genel Politika Tartışmaları" oturumlarında ülkeler, ulusal beyanlarını sunuyor. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer de konferansın bu sabah yapılan oturumunda video mesajla Türkiye'nin ulusal beyanını sundu. Özer, ulusal beyanında Türkiye'nin 2021-2025 dönemi UNESCO Yürütme Kurulu adaylığı için diğer ülkelerden destek istedi.

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#Milli Eğitim Bakanı#Mahmut Özer#UNESCO

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