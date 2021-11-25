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Bakan Özer: Eğitimin geleceğini masaya yatırmak zorundayız

#Türkiye Maarif Vakfı#Milli Eğitim#Mahmut Özer
Bakan Özer: Eğitimin geleceğini masaya yatırmak zorundayız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer “Eğitimin geleceğinin de masaya yatırılması artık zorunluluk arz ediyor“ dedi.

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Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesi’ne katılan Bakan Özer, “Sağlıkla birlikte insanlığın üzerinde en fazla durması gereken konu şüphesiz eğitimdir. Salgınla birlikte eğitimin geleceğinin de masaya yatırılması artık zorunluluk arz ediyor” diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

EN BÜYÜK SİLAH GENÇLER
“Afrika ve Avustralya'ya kadar dünyanın dört bir köşesinde okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar eğitimin her kademesinde faaliyet gösteren Maarif Vakfı dünyaya örneklik teşkil ediyor. Bugün biraz önce Maarif Vakfımız Vakfı Başkanımızın da belirttiği gibi Türkiye Maarif Vakfı'mız altmış yedi ülkede eğitim faaliyetlerini yürüten milletimizin ilim, irfan geleneğini ve insanlığın ortak değer ve kültürel mirasını sentezleyerek ülkemizin uluslararası eğitimde dünyaya açılan en önemli kapısı olmuştur. Eğitimin yanında etüt merkezleri, kurslar ve kültür merkezleri açarak yaygın eğitim faaliyetleri de yürüten Maarif Vakfı, hayatın her alanında bireylerin gelişimlerine katkı sunuyor. Yalnızca akademik açıdan başarılı bireyler değil, her bir öğrencinin iyi insan olması Türkiye Maarif Vakfı'mızın en büyük hedeflerinden bir tanesidir. Dünyada var olan ve yayılan çatışma ayrımcı, ötekileştirme, nefret suçları gibi kötülüklere karşı en büyük insanlığın silahı geleceği inşa edecek olan gençlerimizin iyi insan olmasını sağlar. Bununla birlikte örgün eğitim programlarıyla bilimsel çalışmaları ve araştırma, geliştirme faaliyetleriyle kısa sürede köklü uluslararası eğitim kurumlarıyla rekabet edebilir düzeye erişti. Bugün itibariyle dünyanın pek çok ülkesinde uluslararası standartlarda eğitim faaliyeti yürüten 399 okul 1 üniversite ve 14 eğitim merkezinde toplam 47 bin 604 öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilere ülkemizin dilini, tarihini ve kültürünü öğreterek dünyanın dört bir yanındaki gençlerle gönül köprüleri kuran Türkiye Maarif Vakfı, eğitime büyük bir katkı sağlıyor.

HEDEF UÇURUMU KAPATMAK OLMALI
21. yüzyıl dünyasında sosyal, siyasal ve ekonomik alanda büyük değişim ve dönüşümlere hep birlikte şahit oluyoruz. Bir yandan bilgi ve iletişim teknolojilerinde hızla değişimler yaşanırken diğer yandan da iklim değişikliği, doğal afet, savaş ve göç gibi dünyayı sarsan gelişmelere hep birlikte tanıklık ediyoruz. 2021 yılından itibaren maruz kaldığımız koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın neredeyse tamamında eş zamanlı olarak küresel bir şok yaşanması tarihte eşi benzeri olmayan bir durum. Milyonlarca insanın ölümüne sebep olan bu salgın sağlık, ekonomi ve sosyal alanlarda olduğu gibi eğitim dünyasında da eğitim sistemlerinde de dünya çapında büyük bir krize sebep oldu. Küresel bir krize dönüşen koronavirüs salgını nedeniyle nasıl ki ülkeler sağlık alanında büyük bir dayanışma gösteriyorsa dünyanın geleceğini şekillendirecek olan nesillerin eğitimi için de aynı şekilde tecrübe paylaşımına ihtiyaç vardır. Nitekim sağlıkla birlikte insanlığın üzerinde en fazla durması gereken konu şüphesiz eğitimdir. Salgınla birlikte eğitimin geleceğinin de masaya yatırılması artık zorunluluk arz ediyor. Dolayısıyla Türkiye Maarif Vakfı'mız tarafından düzenlenen bu eğitim zirvesi de bu amaçla dünyanın dört bir tarafından araştırmacıları bünyesinde barındırarak bu konulara kafa yormayı insanlık için. gelecek vizyonu oluşturmayla ilgili çok önemli bir katkı sağlayacak sağlama potansiyeline sahiptir. Eğitimde var olan eşitsizliklerin derinleşmesi bugün tüm dünyada karşı karşıya kaldığı en büyük tehlikelerdendir. Pandemi sürecinin öğrenciler arasında oluşturduğu uçurumu kapatmak bu sürecin yarattığı öğrenme kayıplarını telafi etmek tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitim politikalarımızın en büyük hedefi olmalıdır. Pandeminin, çocuklarımızın yalnızca akademik değil, aynı zamanda fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimleri üzerindeki. Tahrip edici etkisini azaltmak için büyük bir gayret göstermeliyiz. Yaşadığımız bu salgın sürecinde gereken dersleri çıkartmalı, eğitim sistemlerimizi acil durumlara karşı daha hazırlıklı hale getirmeli ve bu bağlamda da hem ulusal hem de uluslararası bir bağlamda bir çerçevede dayanışmamızı arttırmalıyız. Değerli misafirler ulusal ve uluslararası düzeyde kamu üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birlikleri kurarak her bir çocuğun nitelikli eğitime erişim için çaba göstermeliyiz. Unutmayalım ki çocuklarımız ve gençlerimiz. Bu dünyanın geleceğini inşa edecek olan en değerli beşeri sermayemizdir. Ben birbirinden değerli eğitim gönüllülerini bir araya getiren, onlarla tecrübe paylaşımını sağlayan bu organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye Maarif Vakfı'nın tüm yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyor İstanbul Eğitim Zirvesi'nin eğitim politikalarımıza ışık tutmasını diliyorum.”

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#Türkiye Maarif Vakfı#Milli Eğitim#Mahmut Özer

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