Bakan Özer bütçe görüşmelerinde konuştu: Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendireceğiz

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Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer, eğitimin her zaman kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğuna işaret ederek “Toplumun tüm kesimlerini içine alan örgün ve yaygın eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütebilmek için eğitim bütçemiz, 274 milyar 384 milyon 474 bin lira olarak belirlendi. Bu rakam 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7’sini oluşturuyor. Eğitime ayrılan bu bütçe ile 2022 yılında okullar arası başarı farklarının azaltılması ile eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve böylece eğitimde kalitenin artırılması ana odağımız olacaktır” diye konuştu.

17 MİLYON 436 BİN 532 ÖĞRENCİYLE EĞİTİM SÜRÜYOR

Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesinin sunumunda, okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim ve öğretimin her kademesinde bütün bireylerin nitelikli eğitime eriştiği bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Bu hedef doğrultusunda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında resmi ve özel 14 bin 137 okul öncesi, 24 bin 778 ilkokul, 19 bin 323 ortaokul ve 13 bin 82 lise ile toplam 71 bin 320 okulda 1 milyon 171 bin 891 öğretmen ve açık öğretim öğrencileri de dahil olmak üzere 17 milyon 436 bin 532 öğrenciyle eğitim ve öğretime devam edildiği açıklandı.

ÖĞRENCİLERE DESTEKLER SÜRÜYOR

Okul öncesi eğitime erişimin artırılması ve okullar arası imkan farklılıklarının azaltılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin çok boyutlu desteklenmesine yönelik çalışmaların daha çok ön planda olacağını dile getiren Özer, tüm bu adımların sayesinde Türkiye eğitim sistemini dünya ile daha fazla rekabet edebilir bir hale getireceklerini söyledi. Özer, 2022 yılı bütçesinde öğrencilere doğrudan nakdi ve ayni olarak önemli destekler sağlamayı sürdüreceklerini hatırlatarak, şöyle devam etti: “1 milyon 248 bin öğrencimizin faydalandığı taşımalı eğitim ve yemek yardım programı için 6,3 milyar lira, 422 bin engelli evladımızın faydalanacağı eğitim programları için yaklaşık 5,5 milyar lira, öğrencilerimize destekleme ve yetiştirme kursu çerçevesinde yaklaşık 1 milyar lira, ilköğretim ve ortaöğretimde toplam 271 bin öğrencimizin faydalandığı burs, giyim ve kırtasiye yardımı ile harçlık ödemeleri için yaklaşık 2 milyar lira, pansiyonlarda barınan 273 bin öğrencimize barınma desteği olarak 1,4 milyar lira, ücretsiz kitap dağıtımı için 1,2 milyar lira, özel okul desteği kapsamında 1 milyar 12 milyon lira, 1416 sayılı Kanun Kapsamında yurt dışında öğrenim gören 4 bin 400 öğrencimiz için 914 milyon lira kaynak ayrıldı.”

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SINIF BAZLI YAKLAŞIM TERCİH ETTİK

Ayrıca hazırladıkları destekleyici materyalleri ve kaynakları basılı olarak bu aydan itibaren öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırmaya başladıklarını anımsatan Özer, böylelikle kaynak temini noktasında ailelerin üzerinden önemli bir yükü almış olacaklarının altını çizdi. Özer, “Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz. Gerçekten tüm öğretmenlerimiz ve çocuklarımız okullarını çok özlemişlerdi. Okullara devam oranının COVID-19 salgını öncesindeki oranı dahi aşması bu özlemin somut bir yansımasıdır. Okulları yüz yüze eğitime açılması için alınması gereken önlemlerle ilgili çok kapsamlı bir çalışmalar yaptık. Okullarımızın ihtiyacı olan temizlik malzemeleri için ayrılan ödenek miktarını 10 kat artırarak 722 milyon liraya çıkarttık” dedi.

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289 OKULDA İKİLİ EĞİTİME GEÇİLDİ

Özer, vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı verilerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortamında okulların güvenilir ortamlar olduğunu gösterdiğini belirterek, “Bu nedenle gelinen noktada okul bazlı bir kapatma yaklaşımından ziyade sınıf bazlı bir yaklaşımı tercih ettik. Bu kapsamda vaka bazlı ve yakın temaslı duruma göre Sağlık Bakanlığınca belirlenen kriterler çerçevesinde yüz yüze eğitime sınıf bazında daha önceden 14 gün ara verirken, en son Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararıyla 10 günlük ara veriliyor” bilgisini paylaştı. İl milli eğitim müdürlüklerine okul bazlı olarak kalabalık sınıflarla ilgili her türlü önlemi alma, kural belirleme, ikili eğitime geçme veya ders saati süresinde tasarrufta bulunma yetkisini verdiklerine değinen Özer, “Bu kapsamda 289 okulumuzda ikili eğitime geçildi. İstisnai durumlarda gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ancak kural olarak eğitimi kesintisiz bir şekilde sürdürme kararlılığı içerisindeyiz” dedi.

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DESTEKLME KURSLARI AÇILDI

Özer, ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik “İlk Okuma Yazma Telafi Materyalleri” geliştirdiklerini anımsatarak, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde farklı sınıf düzeylerinde beceri temelli sorular, tekrar testleri, çalışma fasikülleri, etkileşimli kitaplar, merkezi sınava yönelik örnek soruları ve çalışma sorularını bakanlığın resmi sitesinde yayımladıklarını söyledi. Bakanlık tarafından yapılan hazırlıkların uygulama sürecinin gerçekleştirilmesi amacıyla 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflar ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açtıklarını söyleyen Özer, “Ayrıca Bakanlığımızca yapılan ve yapılacak olan salgın sürecinde oluşan geçmiş öğrenme kayıplarının belirlenmesi çalışmalarını başlattık. Bu kapsamda kazanım değerlendirme uygulamasından elde edeceğimiz bulgulara göre öğrencilerimize yönelik telafi destek programlarımızı güncelleyeceğiz. Farklı sınıf düzeylerinde de destekleme ve yetiştirme kurslarının açılmasını sağlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

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EĞİTİM KALİTESİNDEN ÖDÜN VERMEDEN ERİŞİM ARTIYOR

Eğitim personelinin aşılanma oranının her geçen gün arttığına dikkati çeken Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: “1 doz aşı olan öğretmen oranımız bugün itibarıyla yüzde 93’e ulaştı. En az 2 doz aşı olan öğretmen oranımız ise yüzde 87’dir. Aynı zamanda aşı olmadan bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yüzde 5 civarında. Dolayısıyla en az iki doz aşı olmuş ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 92’ye ulaştı. Diğer taraftan öğretmenlerimizin aşılanma oranının böylesine yüksek olması okulları açık tutmayla ilgili olarak elimizdeki en büyük avantajımızı oluşturmaktadır. Bu konudaki hassasiyetlerinden, katkılarından ve topluma örnek olmalarından dolayı kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” Eğitimde elde edilen başarıların PISA ve TIMSS gibi uluslararası öğrenci başarı araştırmalarına da yansıdığına işaret eden Özer, “Farklı bir şekilde söylemem gerekirse, Türkiye eğitimde kaliteden ödün vermeden erişimi artırmaktadır. Dahası, erişimdeki bu genişlemeden en çok dezavantajlı ailelerin çocukları faydalanmaktadır. Bu nedenle artık gelinen noktada kalitenin sürekli artırılmasına ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine odaklanacağız” ifadesini kullandı.

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ÖĞRETMEN BAŞINA ÖĞRENCİ SAYISI DÜŞTÜ

Özer, 1-3 Aralık tarihleri arasında 20. Milli Eğitim Şurası’nın yapılacağını hatırlatarak, tüm paydaşları şuraya katkı vermeye davet ettiğini dile getirdi. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki mevcut personelle ilgili bilgileri paylaşan Özer, gerçekleştirilen öğretmen atamalarıyla birlikte ülkenin tüm coğrafi bölgelerindeki öğretmen başına düşen öğrenci sayısının düştüğünü, bu kapsamda öğretmen başına düşen öğrenci sayısının ilköğretimde 15’e, ortaöğretimde de 13’e düştüğünü söyledi. .

GEÇEN YILIN BÜTÇESİ 211 MİLYAR 993 MİLYON 156 BİN

Geçtiğimiz yıl örgün ve yaygın eğitimle öğretim hizmetlerini yürütebilmek için bütçeden eğitime 211 milyar 993 milyon 156 bin lira ayrıldı. Bu rakam, 2021 yılı merkezî yönetim bütçesinin yüzde 15,7’sini oluşturdu.

Özer, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Milletvekillerinin boş geçen derslerle ilgili atıf yaptığını aktaran Özer, "Boş geçen bir dersimiz yok. Eğitim sistemimizdeki 850 bin dersliğimizin tamamında normal kadrolu, sözleşmeli veya ücretli öğretmen vardır. Dolayısıyla boş geçen hiçbir dersimiz, sınıfımız yoktur" dedi.

750 ENGELLİ ÖĞRETMENİN ATAMASININ YAPILACAK

Özer, 3 Aralık'ta 750 engelli öğretmenin atamasının yapılacağını söyledi. Bazı milletvekillerinin KPSS'de birinci olduğu halde atanamayan öğretmenlerle ilgili konuştuğunu da dile getiren Özer, "İlk defa 15 bin öğretmenin atamasında KPSS'deki tüm alanlarda öğretmen istihdamına gittik. Genelde 80 civarında öğretmen alınırken ilk defa 110 tane alanda öğretmen alımına gittik. Dolayısıyla 15 bin öğretmen alımından sonra 'KPSS'de birinci oldum ama atanamadım' diye hiçbir şey duymayacaksınız çünkü en az 3 tanesini her alanda mutlaka almış olacağız" diye konuştu.

57 bin 108 okulda 71 bin kadrolu temizlik görevlisi bulunduğunu kaydeden Özer, bu süreçte 42 bin temizlik elemanı aldıklarını anlattı. Bu rakamın geçen seneye göre düşük olduğunu söyleyen Özer, "Ama temizlikle ilgili her türlü desteğimizi okullarımıza gönderdik. İkinci döneme temizlik elemanı takviye yapılması gerektiği ile ilgili sayın bakanımızla (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) mutabık kaldık. Onun müjdesini de buradan vermek isterim. İkinci döneme 10 bin daha TYP'den temizlik elemanımızı okullarımıza inşallah kavuşturacağız" bilgisini verdi.

Özer, Bakanlıktaki kadın sayısını bakan yardımcılığından genel müdür sayısına, daire başkanlarına, il ve ilçe milli eğitim müdürlerine kadar mümkün olduğunca yaygınlaştırmak için çabaladıklarını belirtti. Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında bir sene içinde okullara 1 milyar liralık kaynak transferi yapıldığını aktaran Özer, proje ile eğitimde fırsat eşitliğini artırmayı amaçladıklarını vurguladı.

YENİ ATANACAK ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ YENİ UYGULAMA

Bakan Özer, yeni ataması yapılacak öğretmenlerle ilgili yeni bir çalışmaya ilişkin bilgiler de verdi. Özer, "Yeni aldığımız öğretmenleri direkt okullara öğretmen olarak başlatmaktan ziyade 3 aylık bir eğitim programından geçirme ile ilgili yeni bir çalışmamız var" dedi.

Bu çalışmanın eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı döneminde yapılan uygulamayla bağlantılı olduğunu dile getiren Özer, yakında bu konuyu kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi. Ek ödenek gönderilmeyen okullarla ilgili bir ifade üzerine Özer, gerekli ödeneği tüm illere gönderdiklerini belirterek, "Eğer bir yerden okulda, maske, dezenfektan veya temizlik malzemesi ile ilgili para toplandığı ile ilgili bir şey varsa lütfen bize haber verin. Çünkü her okulun ihtiyacı ile ilgili kaynağı okullara ulaştırdık" diye konuştu.

SAYIŞTAY DENETİM RAPORLARI

Sayıştay bulguları ile ilgili değerlendirmeler üzerine Özer, "Tüm iddialarla ilgili olarak, Teftiş Kurulunu ve iç denetim birimini bulgulardan sonra devreye soktuk. Hatta bu süreç sanki ben devr-i sabık yaratıyormuşum gibi kamuoyunda algılamalar oldu" dedi.

Sayıştay bulguları varsa bununla ilgili Bakanlığın işlem tesis ettiğini, incelemenin ardından gereğini yaptığını belirten Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu çerçevede Sayıştay 2020 Denetim Raporu kapsamında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen hızlandırılmış eğitim programı kırtasiye setleri ve halk eğitim merkezleri temizlik malzemeleri ihaleleriyle ilgili olarak yetkililer hakkında Bakanlık maarif müfettişlerince yürütülen inceleme, soruşturma sonucunda sorumluluğu tespit edilen personel hakkında disiplin, mali ve idari yönden teklifler getirilmiş, konunun adli yönden değerlendirilmesi amacıyla da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Öte yandan 18 Temmuz 2020 tarihli ve 31189 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliği'nin 23'üncü maddesi yeniden düzenlendi ve bu düzenlemeden sonra ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrosuna yapılan atamalar düzenleme kapsamında yapıldı."

Gaziantep'te belirli bölgelerde eğitim yatırımlarıyla ilgili ciddi sıkıntıların bulunduğunu söyleyen Özer, "1 milyarın üzerinde bir destek veriyoruz. İnşallah önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ilde eğitim yatırımıyla ilgili hiçbir problem kalmayacak" dedi.

"MEB'İ DERNEKLER VE VAKIFLAR YÖNETMİYOR, BİZ YÖNETİYORUZ"

Mahmut Özer, Bakanlığın vakıf ve derneklerle yaptığı iş birlikleri konusundaki eleştirilere şöyle cevap verdi: "MEB'i dernekler ve vakıflar yönetmiyor, MEB'i biz yönetiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, sivil toplum örgütleri ile belli odak noktalarında iş birliği yapabilir, devleti ile milleti ile problemi olmayan her türlü STK ile iş birliğine açığız. Biz ancak yeni yaklaşımımızda odak noktasını belirleyerek iş birliğine gideceğiz. Bakan yardımcım, o konuyla ilgili çalışmalarını devam ettiriyor. Genel çerçeve içerisinde bir iş birliği değil, 4 tane önceliğimiz içinde eğitimde fırsat eşitliğini artırma, okul öncesi eğitime erişim, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, öğretmen eğitimi, okullar arasındaki imkan farklılıklarının azaltılması ile ilgili noktalarda iş birliği yapacağız. Onun haricinde mümkün olduğu kadar iş birliğini kısıtlayacağız."

Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ÖSYM, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve 127 üniversitenin 2022 bütçeleri kabul edildi.