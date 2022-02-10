Bakan Özer: 434 derslikte eğitime ara verildi

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ordu’da şöyle konuştu: “7 Şubat’ta başladığımız 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda okullarımızda tüm önlemleri alarak bu dönemi de inşallah yüz yüze eğitimle bitireceğiz. Bugün itibariyle 850 bin dersliğimizin sadece 434’ünde bir vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdik. Şu anda bizim eğitim sistemimizde bulunan dersliklerin toplam sayısının binde birinin çok altında sınıf Omicron varyantı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi.

YÜZ YÜZE EĞİTİMLE DEVAM EDECEĞİZ

Sağlık Bakanlığı’nın önermiş olduğu önerilere harfiyen riayet ederek tüm okullarımızda nasıl birinci dönemde 5 ay hiçbir kesintiye uğramadan eğitime devam ettiysek, bu dönemi de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz. Bu sürece katkılarından dolayı tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Sürecin başarılı bir şekilde devam etmesi için tüm arkadaşlarımız sahada, bizler de sahadayız. Bu kapsamda Ordu’dayız. Hem bu süreçte alınan önlemleri tüm arkadaşlarımızla birlikte değerlendirme imkanımız olacak, aynı zamanda Ordu’daki eğitimin kalitesinin arttırılması ile ilgili süreçleri hızlı bir şekilde değerlendireceğiz. Ordu eğitimde, çoğu ilimize göre çok başarılı bir grafik sergiliyor, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

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ORDU’YA 520 MİLYON TL EĞİTİM YATIRIMI

Ordu’da, 54 okulun depremde güçlendirmeyle ilgili çalışma sürecine daha önceden başladık ve 2022 yılı içerisinde bu çalışmaları bitireceğiz. İnşallah tüm okullarımız güçlendirilmiş bir şekilde sonraki eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirilecek. İnşallah yıkılan okulların yerine de inşa edilecek tüm okullar da hizmete alınmış olacak. Bugün, 2022 yılındaki 250 milyon TL’lik yatırıma ilave olarak 270 milyon TL’lik bir yatırım daha Ordu’ya vermiş oluyoruz. Böylece, 520 milyon TL’lik eğitim yatırımını Ordu’ya kazandırmış oluyoruz. Bunun 250 milyon TL’si okul yapımları, 20 milyon TL’si ise mevcut okulların güçlendirilmesi ile ilgili.

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Altınordu ilçemize 24 derslikli ortaokulu kazandıracağız. Fatsa ilçemize Ayazlı Mahallesi’ne 24 derslikli bir ortaokul, Dolunay Mahallesi’ne 24 derslikli bir ilkokul, yine Dolunay Mahallesi’ne 24 derslikli bir ortaokul, Kurtuluş Mahallesi’ne 16 derslikli bir imam hatip okulu inşallah yatırım programına alıyoruz. Ünye ilçemize Gölevi Mahallesi’ne 24 derslikli bir ortaokul, Atatürk Mahallesi’ne 12 derslikli bir ortaokul ve Saraçlı Mahallesi’ne 8 derslikli bir ana okul yapacağız. Gölköy ilçemize 24 derslikli bir lise ve ayrıca 100 kız 100 erkek öğrenci kapasitesine sahip toplam 200 kişilik bir pansiyonda Gölköy ilçemize kazandıracağız. Kabataş ilçemize 12 derslikli bir Anadolu lisesi yatırım programına alıyoruz. Kumru ilçemize 12 derslikli özel eğitim okulu kazandıracağız. Perşembe ilçemize burada mesleki teknik Anadolu lisesine destek olarak uygulama oteli var çok eski bir otel yerine 80 yatak kapasiteli mesleki teknik Anadolu lisesinin bir uygulama otelini de Perşembe’ye kazandıracağız.Son 20 yılda Türkiye'de eğitimde önemli bir dönem yaşandı. Okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm alanlarda ülkemizde 81 ilde tüm ilçelerde müthiş bir eğitim seferberliği gerçekleşti. Bu seferberlik kapsamında tüm illerimizde çok sayıda okul, çok sayıda derslik eğitim sistemine kazandırıldı ve bu yapılan yatırımlar hızlı bir şekilde ülkemizin okullaşma oranlarının artmasına büyük katkı sağladı. 2000'li yıllarda 200 binler civarında olan derslik sayısı bugün 850 binlere ulaştı. Diğer taraftan okullaşma oranlarına kısaca bakarsak, okul öncesinde 200 binler civarında olan öğrenci sayılarımız 2 milyonlara ulaştı. Orta öğretimdeki okullaşma oranlarımız yüzde 44'lerden yüzde 90'lara ulaştı. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranları yüzde 14'lerden yüzde 45'lere ulaştı. Yani bizim en kalıcı ve sürdürülebilir sermayemiz olan beşeri sermayenin niteliğinin arttırmayla ilgili son 20 yıl gerçekten Türkiye eğitim tarihinde damgasını vurdu. Bu süreçte iddia edildiği gibi kaliteyi göz ardı eden bir süreç değil, tam tersine kalite odaklı bir süreç olarak gerçekleşti.

ÖĞRETMEN SAYISI 500 BİNDEN 1 MİLYON 200 BİNE ULAŞTI

Son 19 yılda öğretmen sayısı 500 binlerden 1 milyon 200 bine geldi. Yani son 19 yıldaki eğitimdeki bu evrenselleşme süreci aynı zamanda öğretmen sayısının da en fazla arttığı ve mevcut öğretmenlerin yaklaşık yüzde 75'inin son 19 yılda atandığı bir döneme tanıklık ediyoruz.

Mesleki eğitim, ülkenin en kronik problemlerinden bir tanesi. Aslında tüm dünyanın sorunlarıyla boğuştuğu, çabaladığı, daha iyi noktaya getirmek için çırpındığı, iş gücü piyasasının ihtiyaç duymuş olduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye yönelik farklı yaklaşımların sürekli geliştirildiği bir alan. Zaten Türkiye, dünyada sorunlu olan mesleki eğitim alanında maalesef ülkemizde anlamsız müdahalelerle çok daha travmatik bir alana dönüştürüldü. 1999 yılındaki kat sayı uygulamasıyla mesleki eğitimin yükseköğretime erişimi kısıtlanırken, aynı zamanda mesleki eğitim artık başarısız öğrencilerin gittiği, öğretmenlerin öğrencilerden beklentilerinin olmadığı, azaldığı, iş gücü piyasasının bundan etkilendiği ve büyük maliyetler ödediği bir eğitim sistemine dönüştü. Ve o günlerin mirası olarak 'aradığım elamanı bulamıyorum’ sözü artık kulaklarda çınlamaya başladı. Allah'a şükür Milli Eğitim Bakanlığımız daha önceki bakanlarımız, bürokratlarımız mesleki eğitimi sürekli güçlendirmek için ellerinden gelen çabayı sarf ettiler ve bu süreçte en büyük katkıyı biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden aldık.

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TOBB ile ‘81 ilde 81 meslek lisesi’ sloganıyla çıktığımız yolda bugün itibariyle 116 Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ne ulaştık. Mesleki eğitim, üretim kapasitesiyle ülkedeki okulların ve toplumun ihtiyacını karşılamakta büyük bir performans sergiledi. 2022 yılında Uluslararası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kurma kararı aldık. Artık gönül coğrafyamızdan Türkiye'nin güçlü ilişkileri olduğu ülkelerden de öğrencilerin geldiği, öğretmenlerimizin o ülkelere gittiği, öğrenci ve öğretmen mobilitesinin olduğu Uluslararası Mesleki Teknik Anadolu Liseleri kuracağız. 5 tane kuracaktık, 6'ncısı da bu okul olacak.”