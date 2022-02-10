Bakan Özer: 434 derslikte eğitime ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ordu’da şöyle konuştu: “7 Şubat’ta başladığımız 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda okullarımızda tüm önlemleri alarak bu dönemi de inşallah yüz yüze eğitimle bitireceğiz. Bugün itibariyle 850 bin dersliğimizin sadece 434’ünde bir vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdik. Şu anda bizim eğitim sistemimizde bulunan dersliklerin toplam sayısının binde birinin çok altında sınıf Omicron varyantı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi.
YÜZ YÜZE EĞİTİMLE DEVAM EDECEĞİZ
Sağlık Bakanlığı’nın önermiş olduğu önerilere harfiyen riayet ederek tüm okullarımızda nasıl birinci dönemde 5 ay hiçbir kesintiye uğramadan eğitime devam ettiysek, bu dönemi de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz. Bu sürece katkılarından dolayı tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Sürecin başarılı bir şekilde devam etmesi için tüm arkadaşlarımız sahada, bizler de sahadayız. Bu kapsamda Ordu’dayız. Hem bu süreçte alınan önlemleri tüm arkadaşlarımızla birlikte değerlendirme imkanımız olacak, aynı zamanda Ordu’daki eğitimin kalitesinin arttırılması ile ilgili süreçleri hızlı bir şekilde değerlendireceğiz. Ordu eğitimde, çoğu ilimize göre çok başarılı bir grafik sergiliyor, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
ORDU’YA 520 MİLYON TL EĞİTİM YATIRIMI
Ordu’da, 54 okulun depremde güçlendirmeyle ilgili çalışma sürecine daha önceden başladık ve 2022 yılı içerisinde bu çalışmaları bitireceğiz. İnşallah tüm okullarımız güçlendirilmiş bir şekilde sonraki eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirilecek. İnşallah yıkılan okulların yerine de inşa edilecek tüm okullar da hizmete alınmış olacak. Bugün, 2022 yılındaki 250 milyon TL’lik yatırıma ilave olarak 270 milyon TL’lik bir yatırım daha Ordu’ya vermiş oluyoruz. Böylece, 520 milyon TL’lik eğitim yatırımını Ordu’ya kazandırmış oluyoruz. Bunun 250 milyon TL’si okul yapımları, 20 milyon TL’si ise mevcut okulların güçlendirilmesi ile ilgili.
ÖĞRETMEN SAYISI 500 BİNDEN 1 MİLYON 200 BİNE ULAŞTI
Son 19 yılda öğretmen sayısı 500 binlerden 1 milyon 200 bine geldi. Yani son 19 yıldaki eğitimdeki bu evrenselleşme süreci aynı zamanda öğretmen sayısının da en fazla arttığı ve mevcut öğretmenlerin yaklaşık yüzde 75'inin son 19 yılda atandığı bir döneme tanıklık ediyoruz.
Mesleki eğitim, ülkenin en kronik problemlerinden bir tanesi. Aslında tüm dünyanın sorunlarıyla boğuştuğu, çabaladığı, daha iyi noktaya getirmek için çırpındığı, iş gücü piyasasının ihtiyaç duymuş olduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye yönelik farklı yaklaşımların sürekli geliştirildiği bir alan. Zaten Türkiye, dünyada sorunlu olan mesleki eğitim alanında maalesef ülkemizde anlamsız müdahalelerle çok daha travmatik bir alana dönüştürüldü. 1999 yılındaki kat sayı uygulamasıyla mesleki eğitimin yükseköğretime erişimi kısıtlanırken, aynı zamanda mesleki eğitim artık başarısız öğrencilerin gittiği, öğretmenlerin öğrencilerden beklentilerinin olmadığı, azaldığı, iş gücü piyasasının bundan etkilendiği ve büyük maliyetler ödediği bir eğitim sistemine dönüştü. Ve o günlerin mirası olarak 'aradığım elamanı bulamıyorum’ sözü artık kulaklarda çınlamaya başladı. Allah'a şükür Milli Eğitim Bakanlığımız daha önceki bakanlarımız, bürokratlarımız mesleki eğitimi sürekli güçlendirmek için ellerinden gelen çabayı sarf ettiler ve bu süreçte en büyük katkıyı biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden aldık.
TOBB ile ‘81 ilde 81 meslek lisesi’ sloganıyla çıktığımız yolda bugün itibariyle 116 Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ne ulaştık. Mesleki eğitim, üretim kapasitesiyle ülkedeki okulların ve toplumun ihtiyacını karşılamakta büyük bir performans sergiledi. 2022 yılında Uluslararası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kurma kararı aldık. Artık gönül coğrafyamızdan Türkiye'nin güçlü ilişkileri olduğu ülkelerden de öğrencilerin geldiği, öğretmenlerimizin o ülkelere gittiği, öğrenci ve öğretmen mobilitesinin olduğu Uluslararası Mesleki Teknik Anadolu Liseleri kuracağız. 5 tane kuracaktık, 6'ncısı da bu okul olacak.”