Bakan Özer: Omicron’un okullara yansıma oranı düşük

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Konya’ya ziyaretinde ikinci yarıyılın başlaması ve COVID-19 tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2’nci döneminde de kararlılıkla yüz yüze eğitime devam edileceğini belirten Bakan Özer, şunları söyledi:

ÖNLEMLERE OKUL DIŞINDA DA UYMAK ÖNEMLİ

“Gerekli önlemleri uygulayarak tüm okullarımızda 57 bin 108 devlet olmak üzere toplam 71 bin 300 okulumuzda nasıl önceden yüz yüze eğitimle devam ettiysek aynı kararlılıkla bu dönem de yolumuza devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bizim eğitim sistemimiz çok devasa bir eğitim sistemi. Yaklaşık 850 bin dersliğin olduğu bir eğitim sistemi. Bugün itibarıyla 850 bin derslikten sadece 50 tanesi vaka nedeniyle veya temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Şu an itibarıyla Omicron varyantının yayılımları çok yüksek olmasına rağmen okullarımıza yansıması son derece düşük. Kapalı olan sınıfların oranı yüzde 1’in çok çok altında. İnşallah maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek okullarımızı yüz yüze eğitimle devam ettireceğiz. Tabii bizim için çocuklarımızın sağlığı çok önemli. Bu önlemler çok önemli. Sadece bu önlemlere uymak okullar içinde değil okul dışında da çok önemli. Çünkü toplumda tüm sosyalleşme mekanları birbirine etki ediyor. Doğal olarak okullar da etkiliyor. O yüzden tüm toplumumuzdan istirhamımız okullarımızın açık kalması için sağlık kurallarına uymaları. İnşallah bu süreç başarılı bir şekilde birinci dönemde olduğu gibi devam edecek.

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KONYA’DAN GÜZEL HABERLER ALIYORUZ

Konya’da eğitim kalitesinin her geçen yıl hızla artıyor. Konya’mızdaki eğitim durumunu eğitimin kalitesini nasıl artırabileceğimiz değerlendireceğiz, açılışlarımız olacak. Konya’dan özellikle son yıllarda eğitime dair gerçekten çok güzel haberler alıyoruz, eğitimin kalitesi her geçen gün çok daha iyi noktaya doğru gidiyor. Bugün de bu olumlu sonucu çok daha olumlu hale nasıl getirebiliriz onun değerlendirmesini yapacağız. Tüm eğitimin parametrelerini masaya yatıracağız. Hangilerini Milli Eğitim Bakanlığı olarak destek vererek çok daha iyi noktaya getiririz, bunların çözüm yollarını arayacağız. İnşallah değerlendirme toplantısından sonra da Konya’ya müjdelerimizi paylaşacağız.”

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KONYA’YA 20 YENİ OKUL

Konya’ya 20 yeni okul yapılacağını söyleyen Bakan Özer, “Konya’da Milli Eğitim Bakanlığı olarak hem güçlendirme hem yıkım bağlam çalışmaları kapsamında ciddi yatırımlarımız var. Yaklaşık 700 milyon TL’lik mevcut yatırımlarımız devam ediyor. Konya kaynakları çok verimli kullanan bir ilimiz. Hakikaten çok hızlı bir şekilde süreçleri takip ediyor. Bu da aslında buradaki yönetimsel olarak da uyumluluk olduğunun sonuçlara yansıması. Bugünkü değerlendirmemizde 20 tane yeni okul yatırımını da bu 700 milyonluk yatırımın içerisine dahil ettik. Bunların içerisinde Karatay’dan Meram’a, diğer ilçelerimize kadar hemen hemen tüm ilçelerin özellikle ilkokul ve ortaokul seviyesindeki ikili eğitimlerin ortadan kaldırılması ve ana okulu ihtiyacının karşılanması bağlamında tüm taleplere olumlu bir şekilde yaklaştık. Yaklaşık 500 milyon TL’lik 20 tane okul yatırımımızı da Konya’mıza kazandırdık. İlave olarak okullarımızdaki güçlendirme ile ilgili yaklaşık 100 milyonluk talebi de olumlu olarak değerlendirdik. Onları da Milli Eğitim Bakanlığı güçlendirme yatırım planları içine koyduk. Dolayısı ile hem mevcut yatırımlar, hem de bugün verdiğimiz yatırımlarla Konya’mıza 2022 yılı içerisindeki eğitim öğretim yatırımlarının toplam bütçesi 1.3 milyara çıktı. Tüm bu yatırımların Konya’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu yatırımlarımız realize edildiği zaman Konya’mız eğitimle ilgili çok daha farklı şeyleri konuşacak” diye konuştu.

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5 YENİ BİLİM SANAT, 10 SINAV MERKEZİ

Konya’ya 5 yeni Bilim Sanat Merkezi yapılacağını belirten Bakan Özer şöyle devam etti: “Bunlara ilave olarak Konya’da özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeleriyle ilgili Türkiye’nin her noktasında bilim sanat merkezlerimiz var. Bilim sanat merkezleri şu anda 225 tane inşallah 2022 yılında bunları 350’ye çıkartmak istiyoruz. Mümkün olduğu kadar bilim sanat merkezlerinin hem illerimizde hem de ilçelerimizde erişilebilirliğini kolaylaştırmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın çocuklarının bilim sanat merkezi için ilçeler arası seyahat yapmasını istemiyoruz. Mümkün olduğu kadar bulundukları yerlerde hizmet almasını istiyoruz. Bu kapsamda Konya’mızda 5 tane bilim sanat merkezimiz vardı 5 tane daha verdik. Bugün itibari ile Beyşehir, Seydişehir, Cihanbeyli, Kulu ve Çumra’ya birer tane kuracağız. Bilim sanat merkezini Konya’da 10’a çıkartmış olacağız. Diğer taraftan Konya’da MTSK sınavları ve inşallah tüm Türkiye’de yaygınlaştırdıktan sonra açık öğretim sınavlarını yapacağımız elektronik sınav merkezlerimiz var. Konya’da bu bağlamda 10 tane sınav merkezimiz hem merkez hem de ilçelerde aktif olarak çalışıyor, 3 tanesinin yapımı devam ediyor. 3 ilçemize daha, Doğanhisar, Kadınhanı ve Yunak’a da birer tane elektronik sınav merkezi açacağız. Dolayısı ile Konya’daki elektronik sınav merkezimiz 16’ya çıkmış olacak. Hakikaten çok bereketli bir ziyaret oldu. 1.3 milyar TL’lik yeni yatırımları içeren bir yatırım. Bunlar bu miktarla sınırlı olmayacak. Özellikle güçlendirme ile ilgili daha da ilave ihtiyaçlar olduğu zaman her türlü destek vereceğiz. Tüm yatırımlarımızın güzel ilimiz Konya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”