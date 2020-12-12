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İHA
Haber Giriş: 12.12.2020 - 15:30 | Son Güncelleme:

Avrupa ile uzaktan eğitim toplantısı

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Avrupa ile uzaktan eğitim toplantısı
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Anadolu Üniversitesi'nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Uzaktan Eğitim Üniversiteleri Birliği (EADTU) Rektörler Toplantısı bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Avrupa'dan 28 üye üniversitenin rektörleri ile bir araya geldi. Avrupa'da, açık ve uzaktan eğitim hizmetleri sunan lider üniversitelerin merkezi konumunda olan birliğe üye 28 üniversite bulunuyor.
Toplantıda birçok gündem maddesinin altı çizildi. Rektör Prof. Dr. Erdal, EADTU'nun görünürlüğünü güçlendirme ve iş birliğinin genişletilmesinin önemini belirterek, sürekli eğitim ve akıllı bölgeler konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Rektör Erdal konuşmasında, EADTU'nun görev gücü çeşitliliği ve kapsayıcılığının genişletilmesi ile kurulacak yeni sistem ile eğitim kalitesini bir üst seviyeye taşıyacaklarının da altını çizdi.

The Open University (İngiltere), FernUniversitt in Hagen (Almanya) başta olmak üzere 28 üyeye sahip, açık ve uzaktan öğrenme alanının en etkili uluslararası örgütlerinden biri olan EADTU, bölgesel bir işbirliği ağı olmasının yanı sıra, diğer uzaktan eğitim alanında da faal örgütlerle (AB, ICDE, UNESCO) ortak proje, çalışma ve akademik toplantılar düzenliyor. Anadolu Üniversitesi'nin, Avrupa'da uzaktan eğitim vizyon ve politikalarını belirleyen paydaşlar arasında yer alan ve stratejik bir kurum olan EADTU ile ortak AB projeleri, konferans, çalışma grupları gibi konularda da işbirlikleri bulunuyor.

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