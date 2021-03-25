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Eğitim
AA
Haber Giriş: 25.03.2021 - 11:54 | Son Güncelleme:

ASELSAN mesleki eğitim alanında Erasmus'a kabul edildi

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ASELSAN mesleki eğitim alanında Erasmus'a kabul edildi

ASELSAN'ın mesleki eğitim alanında ‘Erasmus’ akreditasyon başvurusu kabul edildi.

ASELSAN, mesleki eğitim alanında Erasmus akreditasyonu kapsamında ilgili komiteye başvuru yaptı. Başvuru döneminin ardından uygunluk kriterlerini taşıyan başvurular içerik değerlendirmesine alınarak, bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirildi. ASELSAN, değerlendirmelerin ardından 15 Mart’ta açıklanan başvuru sonucu mesleki eğitim alanında Erasmus akreditasyonuna hak kazandı.

Şirket, program kapsamındaki hedeflerini uygulayabilmek amacıyla, 2021-2027 dönemi boyunca her yıl düzenli olarak kolaylaştırılmış bir yöntemle hibe alma imkânı elde etti. Bu hibeyle, çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamak amacıyla eğitim, işbaşı eğitimi, beceri yarışmaları ve benzeri faaliyetler için program üyesi ülkelere gönderilmesi sağlanacak. ASELSAN çalışanlarının mesleki alanlarıyla ilgili yurt dışında yürütülen faaliyetlere katılmasıyla mesleki gelişimlerinin, uluslararası ağlarının, sahip oldukları yeterlilik ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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