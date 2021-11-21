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Ara tatil sonrası bin 170 okula yeni kütüphane

#Kütüphane#Meb#Mahmutözer
Ara tatil sonrası bin 170 okula yeni kütüphane

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak için ekim ayı sonunda başlattığı “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında bin 170 yeni kütüphane kuruldu. Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen projede kütüphanelerin bir haftalık ara tatil sonrasına yetiştirildiğini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iki ay gibi kısa bir sürede projeyi tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

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Milli Eğitim Bakanlığı, “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi çerçevesinde mevcut kütüphaneleri zenginleştirmek ve yeni kütüphaneler yapmak için gerekli ödenekleri 81 ile gönderdi. Bu kapsamda kurulan bin 170 yeni kütüphane bir haftalık ara tatil sonrasına yetiştirildi. Bin 170 okulda öğrenciler, 22 Kasım Pazartesi günü yeni kütüphaneleri ile tanışacaklar. Projenin 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

AĞRI’YA 350 YENİ KÜTÜPHANE

Bin 170 yeni kütüphanenin illere göre dağılımında 350 yeni kütüphane ile Ağrı birinci sırada yer alıyor. Ağrı’ya yıl sonuna kadar 554 yeni kütüphanenin yapılması hedefleniyor.

Yeni kütüphane yapımında 181 kütüphane ile Konya ikinci, 105 kütüphane ile Bitlis üçüncü, 69 kütüphane ile Zonguldak dördüncü, 60 kütüphane ile Gaziantep beşinci, 50 kütüphane ile Balıkesir altıncı, 42 kütüphane ile Muş yedinci, 37 kütüphane ile Batman sekizinci, 35 kütüphane ile Nevşehir dokuzuncu ve 34 kütüphane ile Hatay onuncu sırada yer alıyor.

KÜTÜPHANE TEFRİŞATI MESLEK LİSELERİNDEN

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Konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: “Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ağırlık verdiğimiz alanlardan bir tanesini okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak oluşturuyor. Bu bağlamda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesini başlattık. Kültür ve Turizm Bakanlığımız da bu projenin önemli bir paydaşı. İki ay gibi kısa sürede projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Gerekli planlamalarımızı yaparak tüm illere ihtiyaç duydukları ödenekleri gönderdik. Tüm illerde arkadaşlarımız yoğun bir çaba içerisindeler. Kütüphanelerin mobilya tefrişatını meslek liselerimiz yapıyor. Yeni kütüphanelerin bir kısmını bir haftalık ara tatil sonrasına yetiştirmeyi hedeflemiştik. Bu kapsamda bin 170 okulumuz yeni kütüphanelerine kavuştular. İnşallah bu projeyi yıl sonunda tamamlayacağız. Böylece, 2022 yılında kütüphanesi olmayan okul kalmayacak. Projeyi himayelerine alarak verdikleri desteklerden dolayı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye şükranlarımı sunuyorum. Tüm illerde kütüphanelerin kitap ihtiyacının giderilmesine katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür ediyorum. Süreci başarı ile yürüten tüm çalışma arkadaşlarımı, 81 il millî eğitim müdürlerimizi, ilçe müdürlerimizi, okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum.”

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#Kütüphane#Meb#Mahmutözer

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