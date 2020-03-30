AÖF sınavları internetten yapılacak

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak. AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Açıköğretim Sistemi'nde eğitimlerin devam ettiğini hatırlatarak, evinde, iş yerinde olan tüm açıköğretim öğrencilerinin ‘Evde kal’ sloganıyla eğitimden bağını kopartmadan bilgi akışını sürdürdüğünü söyledi. 1 milyondan fazla öğrencisi bulunan Açıköğretim Sistemi'nde 18-19 Nisan'da yapılacak sınavlarının durumunun merak edildiğini belirten Prof. Dr. Çomaklı, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla üç haftalık bir süreç var. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ki en üst makam Cumhurbaşkanlığı ile diğer birimlerin aldığı kararlar çerçevesinde insanları bir araya getirmeme konusunda hemfikir kaldık. İlgili kurumlarımız ve Senato kararımızla Açıköğretim Sistemi'nin devam ettirilmesi ve yetki alarak bu erteleme yapılacaksa ertelemenin, değilse başka bir çözüm yolu varsa bunu aramanın yollarına gittik. Bu doğrultuda Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarının 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda gerçekleştirilmesi kararı alındı. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi, Açıköğretim Sistemi'ndeki fakülteler, Test Araştırma Birimi, Öğrenim Teknolojileri Araştırma, Geliştirme Birimi gibi birimlerin yetkilileriyle toplantı yaparak sınav süreçleriyle ilgili bütün olasılıkları değerlendirdik ve öğretim süreçlerinin aksamaması bakımından büyük bir sorumluluk alınarak ara sınavların internet ortamında yapılmasına karar verildi.

KİŞİYE ÖZEL SINAV

Alınan kararda sınav süreçlerinde öğrencilerin bir arada bulunmalarının meydana getireceği salgın riski başta olmak üzere sınavların ertelenmesi durumda mezuniyetlerinin gecikmesi ve öğretim sürecinin uzaması gibi ortaya çıkacak olumsuzluklar da göz önünde bulunduruldu. Bu kararla 1 milyonu aşkın öğrenci için internet tabanlı sınav uygulamasın yönelik bütün hazırlıklar tamamlandı. Ayrıca Açıköğretim Sistemi'nin çok farklı sosyo demografik gruplardan oluşan öğrenci çeşitliliği gözetilerek kapsamlı, detaylı çalışmalar yürütüldü. Bahar dönemi ara sınavlarının internet tabanlı ortamda gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlandı. Açıköğretim sınavları ilk defa internet ortamında kişiye özel olarak gerçekleştirilecek. Sınava katılan her öğrenci eş değer farklı sorularla karşılaşacak. Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi internete erişim sağlayabilen her türlü materyalin kullanılmasına dönük testler de gerçekleştirildi. Öğrenciler istedikleri gün ve saatte bulundukları yerden sınav sistemine internet erişimi üzerinden giriş yapabilecek.

REFAKATLİ 2 BİN 623 ÖĞRENCİ İÇİN DE HAZIRLIK YAPILDI

Açıköğretim Sistemi'nde 2 bin 623 refakatli (dezavantajlı, engelli) öğrenci var. Onlar da sınavlara dahil olabilecek ve bu konuda hazırlıklarımızı tamamladık. Yurtdışı programlarındaki öğrencilerin de sınav takvimi değişmeden ara sınavları için aynı olanaklar sağlanacak. Sınav süresince başta sağlık personelimiz olmak üzere zorunlu sebeplerle görevi başında olan kamu personeli öğrencilerimiz için alternatif çözümler sunabilmek amacıyla tüm çalışmalarımız bitirildi. Öğrencilerden resmi kanallardan yapılan açıklamalar dışında hiçbir bilgiye itibar etmemesini istiyorum.”