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Analiz etmek ne demek, ne anlama gelir? Analiz etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#Analiz#TDK#Kelime
Analiz etmek ne demek, ne anlama gelir Analiz etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Yunancadan hem Türkçeye hem de diğer Avrupa dillerine birçok kelime geçmiştir. O kelimelerden biri olan analiz, orijinal dilinde ''analyse'' şeklinde yazılır. Bir kimya terimi olan analiz kelimesi, birleşik maddelerin yapısını incelemek anlamına gelir. 19. yüzyıldan itibaren bu kelime, bir meseleyi, konuyu ya da kavramı tüm yönleriyle araştırmak manasında kullanılmaya başlanmıştır. Analiz Etmek ne demek, ne anlama gelir? Analiz Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Analiz Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Tahlil etek 2- İncelemek 3- Gözlemlemek 4- Tetkik Etmek 5- Araştırmak

 6- İrdelemek 7- Ele Almak 8- Etüt Etmek 9- Gözden geçirmek 10- Kontrol etmek

 Analiz Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Antik Yunan döneminden bu yana kullanılan analiz etmek kelimesi, bir olguyu ya da kavramı derinlemesine irdelemek, araştırmak ve sonuç çıkarmak anlamına gelir.

 Analiz Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 Analiz etmek kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir.

 Analiz Etmek - Doğru Kullanım

 Analizetmek - Yanlış Kullanım

 Analiz Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Raporları ayrıntılı bir şekilde analiz ettikten sonra size geri dönüş yapacağım.

 2- Arkadaşım Samet, filmleri çok iyi analiz ediyor.

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#Analiz#TDK#Kelime

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