Analiz etmek ne demek, ne anlama gelir? Analiz etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Analiz Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Tahlil etek 2- İncelemek 3- Gözlemlemek 4- Tetkik Etmek 5- Araştırmak

6- İrdelemek 7- Ele Almak 8- Etüt Etmek 9- Gözden geçirmek 10- Kontrol etmek

Analiz Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Antik Yunan döneminden bu yana kullanılan analiz etmek kelimesi, bir olguyu ya da kavramı derinlemesine irdelemek, araştırmak ve sonuç çıkarmak anlamına gelir.

Analiz Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Analiz etmek kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir.

Analiz Etmek - Doğru Kullanım

Analizetmek - Yanlış Kullanım

Analiz Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Raporları ayrıntılı bir şekilde analiz ettikten sonra size geri dönüş yapacağım.

2- Arkadaşım Samet, filmleri çok iyi analiz ediyor.