Anadolu Üniversitesi tüm sınavları çevrimiçi yapacak
Anadolu Üniversitesi (AÜ), Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri ile örgün eğitim güz yarıyıl dönem sonu sınavlarını çevrimiçi gerçekleştirecek.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavları çevrimiçi yapılacak. COVID-19 pandemisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Senatosu, öğrencilerin sağlığını riske atmamak amacıyla, 2020-2021 güz dönemi dönem sonu sınavlarının da çevrimiçi olarak yapılmasına karar verdi. Sınav uygulamasıyla ilgili detaylar daha sonra ‘anadolu.edu.tr’ ve üniversitenin sosyal medya hesaplarından açıklanacak.”
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