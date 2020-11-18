Anadolu Üniversitesi tüm sınavları çevrimiçi yapacak

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavları çevrimiçi yapılacak. COVID-19 pandemisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Senatosu, öğrencilerin sağlığını riske atmamak amacıyla, 2020-2021 güz dönemi dönem sonu sınavlarının da çevrimiçi olarak yapılmasına karar verdi. Sınav uygulamasıyla ilgili detaylar daha sonra ‘anadolu.edu.tr’ ve üniversitenin sosyal medya hesaplarından açıklanacak.”