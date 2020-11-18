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Hürriyet
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Eğitim
AA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 12:53 | Son Güncelleme:

Anadolu Üniversitesi tüm sınavları çevrimiçi yapacak

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Anadolu Üniversitesi tüm sınavları çevrimiçi yapacak
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Anadolu Üniversitesi (AÜ), Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri ile örgün eğitim güz yarıyıl dönem sonu sınavlarını çevrimiçi gerçekleştirecek.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavları çevrimiçi yapılacak. COVID-19 pandemisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Senatosu, öğrencilerin sağlığını riske atmamak amacıyla, 2020-2021 güz dönemi dönem sonu sınavlarının da çevrimiçi olarak yapılmasına karar verdi. Sınav uygulamasıyla ilgili detaylar daha sonra ‘anadolu.edu.tr’ ve üniversitenin sosyal medya hesaplarından açıklanacak.”

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