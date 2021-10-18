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Almanya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Almanya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

#Almanya#Ülke#Kıta
Almanya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır Almanya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

Ülkelerin dünya üzerinde bulunduğu yerler ve çeşitli detaylar merak konusu olmaktadır. Bu konuda ülkelerin konum, dil, din ve yeryüzü şekilleri kapsamında bazı araştırmalar yapılmaktadır. Peki, bu araştırmalar arasında bulunan Almanya ülkesi hakkında ne tür bilgiler sunulmaktadır? Almanya hangi kıtada yer almaktadır? Almanya'nın kullandığı dil ve alfabe hangisidir? Almanya hangi dine mensup bir ülkedir? İşte, Almanya hakkında merak edilen tüm detaylar.

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Almanya, Avrupa kıtasında bulunan ülkelerden bir tanesidir. Daha önceleri Doğu Almanya ve Batı Almanya olarak ikiye ayrılan bu devlet daha sonra tek çatı altında tekrar birleşmiştir. Almanya'nın başkenti Berlin'dir. Ülkede göçmen nüfusunda da bir hayli ilerleme gözlemlenmektedir. Ülkenin Türk nüfusu diğer nüfuslara göre daha fazladır.

 Almanya Hangi Kıtada Yer Alır?

 Almanya ülkesi Avrupa kıtasında yer almaktadır.

 Almanya Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

 Almanya kuzey yarım kürede ve başlangıç meridyenine çok yakın bir mesafede bulunmaktadır.

 Almanya Hangi Dine Mensup?

 Almanya'da en yaygın din Hristiyanlık olup, daha sonra en çok İslam dinine mensup kişiler bulunmaktadır.

 Almanya Hangi Dili Konuşuyor?

 Almanya'nın resmi dili Almancadır.

 Almanya Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

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 Almanca dili Latin harflerden meydana gelmektedir.

 Almanya Hangi Takvimi Kullanıyor?

 Zaman dilimi olarak UTC+1 (CET) diliminde bulunmakla beraber miladi takvimi kullanmaktadır.

 Almanya Hangi Para Birimini Kullanıyor?

 Almanya Avrupa Birliğinin kabul ettiği temel para birimi olan Euro para birimini kullanmaktadır.

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#Almanya#Ülke#Kıta

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