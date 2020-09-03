MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriALES sonuçları açıklandı
GeriEğitim ALES sonuçları açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 10:52 | Son Güncelleme:

ALES sonuçları açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ALES sonuçları açıklandı
Abone Olgoogle-news

ÖSYM, ALES sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sınav sonuçlarına ‘https://sonuc.osym.gov.tr’ internet adresinden erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 16 Ağustos'ta gerçekleştirilen 2020-ALES/1 değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin ‘https://sonuc.osym.gov.tr’ internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle