Alanına  göre en iyi üniversiteler belli oldu

Haberin Devamı

Sıralamaya göre Sanat ve Beşeri bilimler ana alanında 283’üncü sırada yer alan Boğaziçi Üniversitesi’ni, 342’inci sıradan İstanbul Üniversitesi takip etti. Bilkent Üniversitesi ise 401 bandından bu yıl ilk kez sıralamaya girdi. ODTÜ, Ankara, Gazi ve Koç Üniversiteleri de bu alanda sıralamaya giren diğer Türk üniversiteleri oldu.

Mühendislik ve Teknoloji alanında ilk sırayı 142’nci sırada İTÜ ve ODTÜ alırken, listede toplam 8 Türk Üniversitesi bulunuyor. 277’nci sırada Boğaziçi Üniversitesi, 291’de Bilkent, 372’de Koç, 381’inci sırada ise Sabancı Üniversitesi bulunuyor. 451- 500 bandında Hacettepe ve Yıldız Teknik Üniversiteleri yer aldı.

Haberin Devamı

Yaşam Bilimleri ve Tıp alanında ise Türkiye’den 3 üniversite sıralamaya girdi. Listeye göre 276’ncı sırada Hacettepe Üniversitesi, 293’üncü sırada İstanbul Üniversitesi ve 397’inci sırada Ankara Üniversitesi yer aldı.

DOĞA VE SOSYAL BİLİMLERDE ODTÜ BİRİNCİ

Sıralamanın Doğa bilimleri alanında 5 Türk üniversitesi bulunurken, 241’inci sırada yer alan ODTÜ, Türkiye’nin bu alandaki en iyi üniversitesi oldu. 303’üncü sırada yer alan İTÜ’yü 401 bandından Boğaziçi, Hacettepe ve Bilkent Üniversiteleri takip etti.

Muhasebe İletişim gibi bölümlerin yer aldığı Sosyal bilimler ve yönetim alanında Türkiye’yi 6 üniversite temsil etti. Listedeki ilk Türk üniversitesi 234’üncü sıradan yine ODTÜ yer aldı. 276’ncı sırada yer alan Boğaziçi Üniversitesi’ni 319’uncu sıradan Bilkent takip etti. Listede 300’uncu sırada Koç Üniversitesi, 401 bandında İstanbul ve 451 bandıında Sabancı üniversitesi yer aldı.

20 ALANDA TEMSİL EDİLDİ

Boğaziçi Üniversitesi listelenen 51 alanın 20’sinde temsil edildi. Geçen yıl 17 alanda temsil edilmişti. Üniversite en iyi dereceyi 49’unculukla petrol mühendisliğinde yakaladı. Turizm ve otel işletmeciliğinde ilk 150, istatistik ve yöneylem araştırmaları, inşaat ile elektrik-elektronik mühendisliklerinde ise ilk 200’de yer buldu.

Haberin Devamı

İTÜ SEKİZ ALANDA BİRİNCİ

Listede İstanbul Teknik Üniversitesi ise geçen yıl 202’nci sıradan girdiği listede bu yıl başarı çıtasını yükselterek “Mühendislik ve Teknoloji” alanında dünya sıralamasında 142’nci oldu. Aynı alanda Türkiye’de ise birinci sırada yer aldı. İTÜ, alan bazında Mineral & Maden ile Petrol Mühendisliği alanlarında QS Dünya Sıralaması’nda ilk 50’de yer alarak büyük bir başarıya imza attı. “İnşaat ve Yapı Mühendisliği” alanında ise geçen yıl 101-150 aralığında iken, bu yıl büyük bir yükselme sağlayarak ilk 100’de yer aldı. Ayrıca Mühendislik ve Teknoloji, Mimarlık ve Yapılı Çevre, Kimya Mühendisliği, İnşaat ve Yapı Mühendisliği, Makina, Havacılık ve İmalat Mühendisliği, Kimya, Çevre Bilimleri, Malzeme Bilimleri olmak üzere toplam 8 alanda Türkiye’de birinci sırada yer aldı.

Haberin Devamı

ÇITAMIZI HER GÜN YÜKSELTİYORUZ

Prof. Dr. İsmail Koyuncu - İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü

“Dünyanın en köklü teknik üniversitelerinden olan İTÜ, eğitim kalitesini her geçen gün yükseltmeye ve yeni başarılar elde etmeye devam ediyor. Ülkemizin en iyi Ar-Ge ve eğitim kurumlarından biri olarak; üniversite-sanayi işbirliğinde, dijitalleşmede, inovasyonda ve uluslararası ilişkilerde çıtamızı her gün biraz daha yukarılara taşımaya gayret ediyoruz. Bu anlamıyla Teknik Üniversitemiz, birçok alanda olduğu gibi eğitim kalitesiyle de uluslararası düzeyde öncü olmaya devam edecektir”

BU SONUÇLAR DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR

Prof. Dr. Naci İnci - Boğaziçi Üniversitesi Rektörü

“Boğaziçi Üniversitesi’nin araştırma üniversitesi olarak birçok alanda öne çıkarak, geçmiş yıllara göre yükselişte olması tesadüf değildir. Amacımız YÖK tarafından tescillenen araştırma üniversitesi ünvanının gereklerini yerine getirmek ve Boğaziçi Üniversitesi’nin dışa açık, yeni alanlarda gelişen bir dünya üniversitesi olmasını sağlamak. Göreve başladığımızdan bu yana farklı alanlarda yaşanan yükseliş bu perspektifin sonucu. Toplumla bütünleşen, fayda üreten bu anlayış aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi’nin olumlu anlamda değişimini öngörüyor. Boğaziçi Üniversitesi geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin öncüsü olarak, ülkemizde yaşanan ilerlemenin bir parçası olmakta, bilim ve teknoloji üretiminde öncü olmak için kendisini de değiştiriyor. Küçük ve dar alanlarla sınırlı bir üniversite yerine büyüyen, genişleyen yeni alanlarla yolu açan bir üniversite olmak için değişime direnenlere yardımcı olmak da bizim görevimiz. QS’teki bu sonuçlar doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Bu gayretlerimiz kapsamında yeni açtığımız Veri Bilimleri Enstitüsü, Hukuk Fakültesi gibi akademik birimler, Anadolu Hisarı’nda açılacak yeni kampüsümüz, Kuzey Kampüs’te bulunan 137 araştırma laboratuvarının yenilenmesi projesi, Kandilli Derin Teknoloji Üssü gibi alanlar yakın gelecekte hem eğitim-öğretim hem de ar-ge çalışmalarında daha da yükselmemizi sağlayacaktır.”

Haberin Devamı

KRİTERLER NELER?

QS Alanlarına Göre En İyi Üniversiteler Sıralaması 2022 sıralama kriter şöyle:

* Akademisyenler nezdinde saygınlık (yüzde 60)

* İşveren nezdinde saygınlık (yüzde 20)

* Yayın başına düşen atıf (yüzde 7.5)

* H-endeksi (yüzde 7.5)

* Alanlara göre uluslararası araştırma iş birliği (yüzde 5)