Aklet ne demek, ne anlama gelir? Aklet kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Akletmek kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Kafa yormak

2- Tefekkür etmek

3 Düşünmek

4- Tetkik Etmek

5- Taakkul Etmek

6- Akıl Erdirmek

7- Zihin yormak

8- Tahayyül Etmek

9- Göz önüne getirmek

10- Anımsamak

Aklet Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İsim soylu bir kelime ile (akıl) fiil soylu bir sözcüğün (etmek) birleşmesinden oluşan aklet, derin derin düşünmek, bir sonuca varmak ve akıl erdirmek anlamına gelir. Genellikle -mek eki ile birlikte kullanılan bu kelimenin yan anlamı ise hatırlamaktır.

Aklet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre Aklet kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Düşünüp taşınmak, mütalaa etmek, bir meseleyi enine boyuna araştırıp hüküm vermek

İkinci Anlamı: Hatırlamak, anımsamak

Aklet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Önceden düşünmen gereken şeyleri sonradan akletmen kimsenin bir işine yaramaz.

2- Küçücük çocuğun evde tek başına bırakılmaması gerektiğini akledemedin mi?