Akademik teşvik iyileştirilecek

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Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teşvik ödeneği için görüşmelerin sürdüğünü belirterek “2021 yılında yürütülen faaliyetler için akademik teşvik ödeneğine ilişkin süreçler devlet yükseköğretim kurumlarımızda devam etmektedir. Mevcut akademik teşvik uygulamasının iyileştirilmesini, bürokrasinin azaltılmasını ve teşviklerin akademik kaliteye daha fazla hizmet etmesini sağlamak üzere ilgili paydaşların görüşlerini almak suretiyle yeni bir çalışma yapacağımızı duyurmak isterim” dedi.

AKADEMİK TEŞVİK UYGULAMASI NEDİR?

Akademisyenlerin yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırdıkları proje, yaptıkları araştırma, yayınlarla çalışmalarına yapılan atıflar, bilim danışma kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sundukları ve almış oldukları akademik ödüller esas alınarak yıllık akademik teşvik puanı hesaplanıyor. Alınan puanlarla orantılı olarak ise akademik teşvik ödeneği adı altında yapılacak olan bilimsel çalışmalar için bir bütçe veriliyor.