Akabe ne demek, ne anlama gelir? Akabe kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Akabe kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Meşakkat

2- Mesele

3- Tehlike

4- Emniyetsizlik

5- Zorluk

6- Ara

7- Boğaz

8- Vadi

9- Derbent

10- Koyak

11- Tehlike

12- Hatar

Akabe Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yaklaşık 15 asırdır kullanılan akabe kelimesinin ilk anlamı tehlikeli yol ve yokuştur. Bu kelime güvenli olmayan durumlar için de kullanılır.

Akabe kelimesinden türetilmiş olan rakabe ise köle azat etmek anlamına gelir. Akabe ile zıt anlamlı olan sözcükler ise şunlardır: 1- Müyesser 2- Kolaylık

Akabe Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre Akabe Yemek kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Geçilmesi zor ve tehlikeli olan yol

İkinci Anlamı: Sakıncalı, tehlikeli, vahametli durum ya da olay

Akabe Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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''İki yolcu akabenin başında mola verip dinlenmeye karar verdi.''