Akabe ne demek, ne anlama gelir? Akabe kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Akabe kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Meşakkat
2- Mesele
3- Tehlike
4- Emniyetsizlik
5- Zorluk
6- Ara
7- Boğaz
8- Vadi
9- Derbent
10- Koyak
11- Tehlike
12- Hatar
Akabe Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Yaklaşık 15 asırdır kullanılan akabe kelimesinin ilk anlamı tehlikeli yol ve yokuştur. Bu kelime güvenli olmayan durumlar için de kullanılır.
Akabe kelimesinden türetilmiş olan rakabe ise köle azat etmek anlamına gelir. Akabe ile zıt anlamlı olan sözcükler ise şunlardır: 1- Müyesser 2- Kolaylık
Akabe Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı
Türk Dil Kurumuna göre Akabe Yemek kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Geçilmesi zor ve tehlikeli olan yol
İkinci Anlamı: Sakıncalı, tehlikeli, vahametli durum ya da olay
Akabe Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
''İki yolcu akabenin başında mola verip dinlenmeye karar verdi.''