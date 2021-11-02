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Akabe ne demek, ne anlama gelir? Akabe kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Akabe#Nedir
Akabe ne demek, ne anlama gelir Akabe kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Dilimize Arapçadan geçmiş olan akabe kelimesi hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılır. Kelimenin ilk anlamı sarp yokuştur. Kervanların geçmekte zorlandığı, dar ve tehlikeli geçitlere de akabe denir. Bu kelime Beled Suresinin 12. ayetinde ''zorluk'' anlamında kullanılmıştır. Bu ayette insanlar için en zor şeyin köle azat etmek ve yetimleri doyurmak olduğu bildirilir. Akabe ne demek, ne anlama gelir örnek kelimeler ve cümleler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.

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Akabe kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Meşakkat

2- Mesele

3- Tehlike

4- Emniyetsizlik

5- Zorluk

6- Ara

7- Boğaz

 8- Vadi

9- Derbent

10- Koyak

11- Tehlike

12- Hatar

 Akabe Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Yaklaşık 15 asırdır kullanılan akabe kelimesinin ilk anlamı tehlikeli yol ve yokuştur. Bu kelime güvenli olmayan durumlar için de kullanılır.

 Akabe kelimesinden türetilmiş olan rakabe ise köle azat etmek anlamına gelir. Akabe ile zıt anlamlı olan sözcükler ise şunlardır: 1- Müyesser 2- Kolaylık

 Akabe Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumuna göre Akabe Yemek kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Geçilmesi zor ve tehlikeli olan yol

 İkinci Anlamı: Sakıncalı, tehlikeli, vahametli durum ya da olay

 Akabe Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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 ''İki yolcu akabenin başında mola verip dinlenmeye karar verdi.''

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#TDK#Akabe#Nedir

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