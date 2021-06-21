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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 21.06.2021 - 13:39 | Son Güncelleme:

Açık öğretim yaz okulu başvuruları 5-9 Temmuz’da

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Açık öğretim yaz okulu başvuruları 5-9 Temmuz’da

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açık Öğretim Sistemi Yaz Okulu başvurularının 5-9 Temmuz’da yapılacağı açıklandı.

Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamada, Açık Öğretim Sistemi Yaz Okulu başvurularının 5-9 Temmuz’da, sınavların ise 4 Eylül’de yüz yüze yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır denildi.

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