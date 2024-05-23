Açık Öğretim Lisesi e-sınav randevuları başladı

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MEB’den yapılan açıklamada, “2023-2024 eğitim öğretim yılı 3’üncü döneminde 9 ve daha az sayıda ders seçen öğrenciler, randevu almaları halinde e-sınava katılabilecekler. Sınava katılmak isteyen öğrenciler 3 Haziran 23.59'a kadar açık öğretim lisesinin internet sayfasından, MEBİM çağrı merkezi ve halk eğitim merkezlerinden yapabilir” denildi.

E-SINAVA GİREN YÜZ YÜZE SINAVA GİREMEYECEK

MEB’in duyurusuna göre; e-sınav 81 il ve KKTC de belirlenen e-Sınav merkezlerinde 1 - 31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sınav randevusu onaylayan öğrencilerin randevularında değişiklik ve iptal yapılmayacak. Diğer yandan bu öğrenciler 20-21 Temmuz’da yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlara katılamayacak.