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Açık Öğretim Lisesi e-sınav randevuları başladı

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#MEB#E-Sınav#Açık Öğretim Lisesi
Açık Öğretim Lisesi e-sınav randevuları başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 17:07

Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3’üncü döneminde 9 ve daha az sayıda ders seçen öğrencilerden e-sınava katılmak isteyenler için randevu süreci 23 Mayıs’ta başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre; adaylar işlemlerini 3 Haziran’a kadar yapabilecek.

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MEB’den yapılan açıklamada, “2023-2024 eğitim öğretim yılı 3’üncü döneminde 9 ve daha az sayıda ders seçen öğrenciler, randevu almaları halinde e-sınava katılabilecekler. Sınava katılmak isteyen öğrenciler 3 Haziran 23.59'a kadar açık öğretim lisesinin internet sayfasından, MEBİM çağrı merkezi ve halk eğitim merkezlerinden yapabilir” denildi.

E-SINAVA GİREN YÜZ YÜZE SINAVA GİREMEYECEK
MEB’in duyurusuna göre; e-sınav 81 il ve KKTC de belirlenen e-Sınav merkezlerinde 1 - 31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sınav randevusu onaylayan öğrencilerin randevularında değişiklik ve iptal yapılmayacak. Diğer yandan bu öğrenciler 20-21 Temmuz’da yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlara katılamayacak.

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#MEB#E-Sınav#Açık Öğretim Lisesi

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