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Absorbe ne demek, ne anlama gelir? Absorbe kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Absorbe#Nedir
Absorbe ne demek, ne anlama gelir Absorbe kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Yabancı kökenli bir kelime olarak öne çıkan absorbe sözcüğü Türkçede amaca göre yaygın şekilde kullanılır. Aynı zamanda anlamı tam olarak ne olduğu bilinmeyen sözcükler arasında geldiğini söylemek gerekmektedir. Peki, Absorbe ne demek, ne anlama gelir? Absorbe kelimesinin TDK sözlük anlamı üzerine merak edilen bilgileri derledik.

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Absorbe kelimesi Fransızca kökenli bir sözcüktür. Aynı zamanda Türkçede yerleşik olarak kullanılan bir kelime olduğunu söylemek gerekir. Farklı anlamlar üzerinden ele alınması ile beraber birçok farklı alanda kullanılır.

 Absorbe Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Absorbe kelimesi genel olarak ‘soğurma ya da soğurma işi’ şeklinde ifade edilir. Bununla beraber birçok farklı alanda kullanıldığını ifade etmek gerekmektedir. Özellikle enerji üzerinden çekim ile beraber soğurma gerçekleşmesi olarak da anlatmak mümkün. Günlük yaşamda diğer bir ifade ile muhafaza etmek gibi bir anlam üzerinden değerlendirildiğini de eklemek gerekir.

 Absorbe Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman adsorbe kelimesi değişik biçimlerde ifade edilmektedir.

 - Bir şeyi içine çekmek suretiyle onun yok olmasını sağlamak

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 - Bir enerjinin daha büyük bir enerji tarafından çekilmiş olması

 Bu şekilde yukarıda öne çıkan anlamları ile beraber amaca uygun tek başına ya da cümle içerisinde kullanılabilir. Özellikle fiziksel ve kimyasal unsurlar ile beraber mekanik konusunda da yaygın kullanılan bir sözcüktür. Daha çok arabalar ve makinalar gibi değişik noktalarda kullanılır.

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#TDK#Absorbe#Nedir

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