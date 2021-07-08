EĞİTİM SERVİSİ
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8 milyon öğrenci telafiye koştu
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan ‘Telafide Ben de Varım’ programına 7 milyon 962 bin 450 öğrencinin katıldığını açıkladı.
Bakan Selçuk, “Sevgili velilerimiz, ‘Telafide Ben de Varım’ kapsamında 81 ilde 22.000 okulda 479.749 etkinlik planlandı. Bunlardan biri mutlaka sizin çocuğunuzun da ilgisini çekip onun yüzünü güldürebilecek, ona iyi gelecek bir etkinliktir. Lütfen, http://telafidebendevarim.meb.gov. tr adresine bir göz atın.”