8 milyon öğrenci telafiye koştu

Bakan Selçuk, “Sevgili velilerimiz, ‘Telafide Ben de Varım’ kapsamında 81 ilde 22.000 okulda 479.749 etkinlik planlandı. Bunlardan biri mutlaka sizin çocuğunuzun da ilgisini çekip onun yüzünü güldürebilecek, ona iyi gelecek bir etkinliktir. Lütfen, http://telafidebendevarim.meb.gov. tr adresine bir göz atın.”