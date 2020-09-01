Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından '7 adımda EBA’yla ilgili bilmen gerekenler' başlığıyla yayınlanan videoda EBA ile ilgili pratik bilgiler yer alıyor. EBA ile ders çalışmak çok kolay spotuyla başlayan videoda şu yedi sorunun yanıtları yer alıyor:

- EBA’ya nasıl giriş yapabilirim?

- EBA’da nasıl ders çalışabilirim?

- Çalışmalarımı nereden takip edebilirim?

- Canlı derslere nereden ulaşabilirim?

- EBA’da neleri takip edebilirim?

- Kütüphaneden nasıl yararlanabilirim?

- EBA’ya mobil uygulama üzerinden nasıl erişebilirim?