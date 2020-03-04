65 yaşında YKS’ye hazırlanıyor

65 yaşındaki Başende Diren, Büyükşehir Belediyesi’nin kurs merkezinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan bir öğrenci. 20 yaşındayken, Eskişehir Üniversitesi Afyon Maliye Muhasebe Yüksekokulu’nu kazanıp, üniversite eğitimi için Afyon’a giden Diren, 23 yaşında okulunu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Kısa bir süre sonra evlenen Başende Diren, üç çocuk ve üç torun sahibi oldu. 65 yıllık yaşamında özellikle kadınlara yönelik faaliyet gösteren birçok dernekte insanlara dokunan Başende Direnin 42 yıl sonra yolu Büyükşehir Belediyesinin kurs merkeziyle kesişti.

‘ARKADAŞLARIYMIŞIM GİBİ KUCAK AÇTILAR’

Kurs merkezindeki gençlerle hazirandaki YKS’ye hazırlanan Diren, amacının zihnini zinde tutabilmek olduğunu belirtti. Hayalinin turizm bölümü kazanmak olduğunu söyleyen Diren, şöyle konuştu:

“Hayallerime giden basamakları seneler sonra Büyükşehir Belediyesi’nin kurs merkeziyle tırmanmaya başladım. İnsan, yıllar sonra hayata yeniden başlamak veya hayata bir yerden tutunmak istiyor. Bu noktada kendime iyi bir yön seçtiğimi düşünüyorum. Kurs merkezi, belediyenin okumak isteyen gençlere imkân sunduğu çok güzel bir kurum. Kendimi bir aile ortamında hissediyorum. Çocuklar, kurs merkezi idaresi, öğretmenler, hepsi çok sıcak insanlar. İlk zamanlarda bir babaanne olarak gençler tarafından dışlanacağımı düşündüm. Ötekileştirmeyen, birleştirici ve kucaklayıcı bir yaklaşımla karşılaştım. Herkes büyük bir mutlulukla bana kucak açtı ve bir aile sıcaklığıyla karşıladı. Ben de gençlere iyi bir örnek olduğumu düşünüyorum. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Başta çekinmiştim. ‘Acaba itici mi olur, çocuklar ne der, nasıl tepki gösterir?’ diye düşündüm. Çünkü ben bir babaanneyim. Torunum var. Ama hiç öyle davranmadılar. Bir babaanne değilim de onların arkadaşıymışım gibi bana kucak açtılar. Sanki onlardan biriymişim ve hep berabermişiz gibi. Şimdi de birlikte eğleniyoruz, ders çalışıyoruz, test çözüyoruz, hepsi bana çok yardımcı oluyor. İçinde bulunduğum durumdan çok mutluyum. Sanıyorum tüm öğrenci ve veliler de çok mutludur.”