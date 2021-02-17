500 engelli öğretmen ataması yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde tercihleri alınan engelli öğretmen ataması sonuçları açıklandı. Türk dili ve edebiyatı bölümüne 50, tarih bölümüne 44, matematik ile felsefe bölümlerine 30, sosyal bilgiler ile beden eğitimi bölümüne 29 olmak üzere toplam 500 engelli öğretmen ataması gerçekleştirildi.

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