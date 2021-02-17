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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 17.02.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

500 engelli öğretmen ataması yapıldı

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500 engelli öğretmen ataması yapıldı
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MEB, engelli öğretmen atamasının yapıldığını duyurdu. Buna göre 500 engelli öğretmenin ataması yapıydı. Sonuçlar e-Devlet’ten öğrenilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde tercihleri alınan engelli öğretmen ataması sonuçları açıklandı. Türk dili ve edebiyatı bölümüne 50, tarih bölümüne 44, matematik ile felsefe bölümlerine 30, sosyal bilgiler ile beden eğitimi bölümüne 29 olmak üzere toplam 500 engelli öğretmen ataması gerçekleştirildi.

ATAMA SONUÇLARINI E-DEVLET’TEN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

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