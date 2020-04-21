32 ülkede 40 bin öğrenciye uzaktan eğitim

Türkiye Maarif Vakfı, 32 ülkede yaklaşık 40 bin öğrenciye uzaktan eğitim imkanı sağlıyor. Vakıf, koronavirüs önlemleri kapsamında 32 ülkede uzaktan eğitim modelini uygulamaya soktu. Uzaktan eğitim kapsamında altyapısı uygun olan okullarda ek ders, etüt, sınava hazırlık gibi çalışmalar online yapılıyor. 21'nci yüzyıl için bilgi teknolojileri okur yazarlığı kapsamında, öğrencilerin bu teknolojileri kullanarak yetenekleri geliştirilmesi hedefleniyor.

TEDBİRLER ALINDI

Salgının ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren önlem aldıklarını belirten Vakıf yetkilileri, okullarının bulunduğu ülkelerde olası salgın tehlikesine karşı alınacak tedbirler konusunda öğrenciler, veliler ve çalışanların bilgilendirildiğini açıkladı. Seminer ve konferanslar düzenlenerek uzmanlar tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimin aksamaması için teknik ve dijital tedbirler alındı.

ÖDEVLER İZLENİYOR

Türkiye Maarif Vakfı, 23 Mart’ta 32 ülkede uzaktan eğitime başladı. Vakıf, uzaktan eğitim için Collaborate, Blackboard, Zoom, Office365, Googleclassroom, Youtube, Whatsapp gibi platform ve mecraları kullanılıyor. Türkçe öğreniminin özel bir yer aldığı okullarda çağın gereksinimlerine uygun olarak modern fen bilimleri, sosyal bilimler, robotik kodlama ve bilişim teknolojileri ile yerel milli kültür ve en az bir yabancı dil eğitimi veriliyor.