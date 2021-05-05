25 bin gence ücretsiz dijital yetkinlik eğitimi

Microsoft Türkiye tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve İŞKUR ile iş birliği içinde hayata geçirilen “21. Yüzyıl Dijital ve Kariyer Yetkinlikleri Programı”, 25 bin gence istihdam edilmelerini kolaylaştıracak temel dijital yetkinlikleri kazandırmayı hedefliyor. Yıl boyunca, 81 ildeki Halk Eğitimi Merkezleri aracılığıyla verilecek olan kurslara katılacak olan 18-30 yaş arası gençler, 500 eğitmenin yanı sıra, özel sektör liderleri ve uzmanlarla da bir araya gelecek. Mayıs ayında başlayacak eğitimlere kaydolmak isteyenler yaşadıkları illerde bulunan Halk Eğitimi Merkezleri’ne doğrudan giderek veya https://e-yaygin.meb.gov.tr/ üzerinden başvuru yapabilecekler.

6 MODÜLDE NELER VAR?

30 saatlik bir programdan oluşan eğitim kapsamında, dijital okuryazarlıktan iş hayatında kullanılan temel programlara kadar birçok konu işleniyor. 6 modüle sahip eğitim kapsamında verilen dersler şöyle:

1) Dijital Okuryazarlık: İnternet, bulut ve dijital dönüşümle ilgili genel kültür bilgilerinin yanı sıra, bulut üzerinde ortak çalışabilme.

2) Dijitalde İçerik Oluşturma: Word ve Outlook eğitimlerinin yanı sıra; rapor, iş yazışmaları, teklif hazırlama gibi profesyonel içeriklerin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken konular.

3) Temel Veri Yönetimi ve Analizi: Excel üzerinden işletmelerde kullanılan temel hesaplama ve koşul tanımlama ile tablo oluşturma.

4) Etkili Sunum Hazırlama: PowerPoint programı ve etkili sunum hazırlamanın ipuçları.

5) E-ticaret ve İşletmeleri Dijitale Taşıma: Bir işletmenin dijital dünyada varlığını oluştururken dikkat edilmesi gerekenler; kurumsal kaynak planlama (ERP) ve e-ticaret platformlarının kullanımı.

6) Kariyer Becerileri: İş arama sürecinin planlanması, CV hazırlama, mülakat teknikleri ve liderlik.

TEKNOLOJİ HERKES İÇİN ULAŞILABİLİR OLMALI

Teknolojinin fırsat eşitleyici gücüne her zaman inandığını ve kariyeri boyunca teknoloji sektöründe çalışan veya bu sektörle yolu kesişen bireylerin hayatlarının ne denli dönüştüğüne şahit olduğunu belirten Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, eğitim programıyla ilgili şöyle konuştu: “Türkiye’nin teknolojiyle büyümesine ve katma değer üretmesine katkı sağlamak aslında Türkiye’yi teknolojiyle büyümeye ikna etmek anlamına geliyor. Teknolojiyi herkes için erişilebilir bir araç haline getirmek ve ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Öğrencilerimiz, kariyerinin başındaki gençlerimiz ve bilişim sektörünün profesyonelleri için hem çevrimiçi hem de yüz yüze eğitim programları, atölye çalışmaları ve söyleşiler düzenlemeye devam edeceğiz.”

İŞ BAŞVURULARI İÇİN SERTİFİKA

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, “Sadece okullarda değil, hayatın her alanında, bireyin yaşına, ekonomik durumuna veya eğitim seviyesine bakılmaksızın öğrenme etkinliğine katılımını destekliyoruz. Teknolojinin getirdiği hızlı değişimlere sahne olan günümüz dünyasında bilişim teknolojilerine yönelik bilgilerin ve dijital becerilerin geliştirilmesi giderek daha da önemli hale geliyor. Eğitimci ve kursiyerlerimizin bilişim teknolojileri ve dijital becerilerini geliştirmek için başlattığımız eğitim programını tamamlayanlar, iş hayatlarında kullanacakları dijital becerilerin yanı sıra, iş başvurularında kendilerine avantaj sağlayacak bir de sertifikaya sahip olacaklar” dedi.

İŞKUR Genel Müdürü Bekir Aktürk ise, “Ülkemizin geleceği olan gençler için hayata geçirdiğimiz uygulamalarla gençlerimizin istihdamını güçlü bir şekilde destekliyoruz. İmzaladığımız bu protokolle, gençlerimizin; meslek seçiminin önemi ve kariyer belirleme, işveren beklentilerinin gerçekleştirilmesi, iş arama ve mülakat teknikleri gibi iş hayatına ilişkin konularda bilgi sahibi olmalarına destek olacak, iş verenlerle bir araya gelmeleri için olanak yaratacağız” diye konuştu.

“21. Yüzyıl Dijital ve Kariyer Yetkinlikleri Programı”nın içeriği ve hedefleriyle ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmak isteyenler https://www.youtube.com/watch?v=qE2gP4YWTqg linkine tıklayarak konuyla ilgili kısa videoyu izleyebilirler.