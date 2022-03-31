23 Nisan’da 1920 öğrenci kasap havası oynayacak

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Haftada 3 gün bir araya gelerek çalışan 8-11 yaş arası 1920 öğrenci,23 Nisan’da yapacakları büyük gösteriye hazırlanıyor.

Mevlana İlkokulu, Hüseyin Pehlivan İlkokulu, Murat Hüdavendigar İlkokulu ve Şehit Halil Tuna Akgöz İlkokulu öğrencilerinin katılacağı organizasyonda ekipler kendilerini izlemeye gelenlere unutulmaz bir gün yaşatacak. Mart ayında başlayan çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi Halk Oyunları eğitmenleri eşliğinde hazırlıklarını sürdüren öğrenciler 23 Nisan Cumartesi günü gösterilerini gerçekleştirecekler. 1920 kişilik gösteriyi çok sayıda kişinin izlemesi bekleniyor.