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23 Nisan’da 1920 öğrenci kasap havası oynayacak

#23 Nisan#Süleymanpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü#TBMM
23 Nisan’da 1920 öğrenci kasap havası oynayacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte gerçekleştirdiği organizasyonda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 102’nci yılı kutlamaları kapsamında 1920 öğrenci Trakya yöresine ait kasap havası oyunu ile görsel şölen oluşturacaklar.

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Haftada 3 gün bir araya gelerek çalışan 8-11 yaş arası 1920 öğrenci,23 Nisan’da  yapacakları büyük gösteriye hazırlanıyor.

Mevlana İlkokulu, Hüseyin Pehlivan İlkokulu, Murat Hüdavendigar İlkokulu ve Şehit Halil Tuna Akgöz İlkokulu öğrencilerinin katılacağı organizasyonda ekipler kendilerini izlemeye gelenlere unutulmaz bir gün yaşatacak. Mart ayında başlayan çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi Halk Oyunları eğitmenleri eşliğinde hazırlıklarını sürdüren öğrenciler 23 Nisan Cumartesi günü gösterilerini gerçekleştirecekler. 1920 kişilik gösteriyi çok sayıda kişinin izlemesi bekleniyor.

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#23 Nisan#Süleymanpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü#TBMM

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