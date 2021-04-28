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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 28.04.2021 - 13:57 | Son Güncelleme:

2021-TUS tercihleri başladı

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2021-TUS tercihleri başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 28 Nisan- 04 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. 

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 28 Nisan saat 13.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapabilecekler. Yerleştirme işleminde, 2021-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. 2021-TUS 1. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, ÖSYM’nin internet sitesinde yayınladı. Adayların bu bilgileri incelemeleri gerekiyor.

 

2021 TUS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN 

2021-TUS 1. DÖNEM TERCİH BİLGİLERİ VE TABLOLARI İÇİN TIKLAYIN

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