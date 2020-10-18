2021 bütçesinde en yüksek pay eğitimin

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti hükümetlerinin 19’uncu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrası dönemin ise üçüncü bütçesi olan 2021 yılı bütçesi, bu yıl ilk kez Program Bütçe esaslarına göre hazırlandı. Merkezi Yönetim Bütçesindeki ödenekler, 68 program arasında dağıtıldı. Teklifte 2021 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 346.1 milyar lira, faiz hariç giderler 1 trilyon 166.6 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101.1 milyar lira, vergi gelirleri 922.7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü.

211.4 MİLYAR LİRA KAYNAK

Bütçedeki program yapısı incelendiğinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile eğitim hizmeti veren diğer kurum ve kuruluşlara 2021 yılında 19.1 milyar lirası yatırım olmak üzere toplamda 211.4 milyar lira kaynak ayrıldı. Bu kapsamda; yükseköğretim programına 52.2 milyar lira, ortaöğretim programına 43 milyar lira, temel eğitim programına 82.2 milyar lira, engellilerin toplumsal hayata katılımı ve özel eğitim programı içinde yer alan engelli eğitimine 4.8 milyar lira, hayat boyu öğrenme programına 3 milyar lira, uluslararası eğitim işbirlikleri ve yurtdışı eğitim programına 1.9 milyar lira ayrıldı. Eğitime ayrılan kaynakta MEB’in yatırım ödeneğindeki artış dikkati çekti. 2020 yılı bütçesinde MEB’in yatırım ödeneği 5.8 milyar lirayken, bu rakam yüzde 94 artışla 11,3 milyar liraya çıkarıldı. Böylece, 2021 yılı bütçesinde en büyük pay eğitim hizmetlerine ve bu hizmetleri yürüten kuruluşlara ayrılmış oldu.

2020 yılı bütçesinde, sağlık sektörü yatırımlarına 11.6 milyar lira kaynak ayrılmışken, bu rakamın 2021 yılı bütçesinde 20.1 milyar liraya yükseldiği görüldü. Bütçeden tarıma ayrılan kaynakta, 2020 yılı bütçesine göre 9 milyar lira seviyesinde artış olduğu gözlendi. Böylece, teklifle önümüzdeki yılın bütçesinde tarıma 42.4 milyar lira ayrılması öngörüldü.

TÜBİTAK’IN AR-GE DESTEK BÜTÇESİ 2 KATINA ÇIKTI

TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge destek programı TARAL için 2020 yılında 1 milyar 63 milyon lira ödenek ayrılmışken, 2021 yılı bütçe teklifinde bu rakamın 2 milyar 163 milyon liraya ulaştı Ayrıca, program bütçe sınıflandırmasına göre bakıldığında da araştırma, geliştirme ve yenilik için ayrılan toplam kaynak 6 milyar 842 milyon lira oldu.