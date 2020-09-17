2020-YDS giriş belgeleri internette
ÖSYM, 27 Eylül’de yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2020-YDS) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2020-YDS adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. 27 Eylül’de yapılacak olan 2020-YDS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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