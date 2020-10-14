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Haber Giriş: 14.10.2020 - 14:24 | Son Güncelleme:

2020-KPSS önlisans giriş belgeleri yayımlandı

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2020-KPSS önlisans giriş belgeleri yayımlandı
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ÖSYM, 25 Ekim’de yapılacak olan 2020-KPSS önlisans giriş belgelerini internet sitesinden yayımladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Önlisans (2020-KPSS Önlisans) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerini tamamladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

25 Ekim’deki 2020-KPSS Önlisans için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. KKTC’de ise 25 Ekim’de yaz saati uygulaması sona erecek olup Lefkoşa’da sınava girecek adaylar, saat 09.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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