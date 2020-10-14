2020-KPSS önlisans giriş belgeleri yayımlandı
ÖSYM, 25 Ekim’de yapılacak olan 2020-KPSS önlisans giriş belgelerini internet sitesinden yayımladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Önlisans (2020-KPSS Önlisans) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerini tamamladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
25 Ekim’deki 2020-KPSS Önlisans için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. KKTC’de ise 25 Ekim’de yaz saati uygulaması sona erecek olup Lefkoşa’da sınava girecek adaylar, saat 09.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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