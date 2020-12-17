2020-EKPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamayı sosyal medya hesabından “97 bin 646 adayın başvurduğu ve 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonuçları açıklandı” paylaşımıyla duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

“15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilir.”