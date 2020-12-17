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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 17.12.2020 - 11:10 | Son Güncelleme:

2020-EKPSS sonuçları açıklandı

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2020-EKPSS sonuçları açıklandı
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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamayı sosyal medya hesabından “97 bin 646 adayın başvurduğu ve 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonuçları açıklandı” paylaşımıyla duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama ise şöyle:
“15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilir.”

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