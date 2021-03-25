Hürriyet Eğitim
Son Güncelleme:
2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından 7 Mart’ta gerçekleştirilen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Diş Hekimliği) sonuçları açıklandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebilecek.
2020-DUS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN