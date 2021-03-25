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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 25.03.2021 - 15:36 | Son Güncelleme:

2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği sonuçları açıklandı

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2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 7 Mart’ta gerçekleştirilen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Diş Hekimliği) sonuçları açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebilecek.

2020-DUS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2020-STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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