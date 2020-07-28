20 bin sözleşmeli öğretmenim sözlü sınav sonuçları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçlarının e-Devlet üzerinden öğrenebileceğini duyurdu. Öğretmen adayları, sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden öğrenebilecek.