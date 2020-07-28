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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 28.07.2020 - 15:26,Son Güncelleme:

20 bin sözleşmeli öğretmenim sözlü sınav sonuçları belli oldu

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20 bin sözleşmeli öğretmenim sözlü sınav sonuçları belli oldu
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MEB tarafından yapılan duyuruyla 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçlarının e-Devlet üzerinden öğrenebileceğini duyurdu. Öğretmen adayları, sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden öğrenebilecek.

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